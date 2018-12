Sau khi Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018, dư luận Thái Lan đã tạo nên làn sóng chỉ trích đội tuyển nước nhà và lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan.

Chủ tịch Somyot phản pháo lại rằng, trong bóng đá khi có kẻ thắng cuộc thì phải có kẻ thua cuộc. Thái Lan đã không may mắn vì Adisak đã sút hỏng phạt đền, ở đây chẳng có gì phàn nàn to chuyện cả. Đó đơn thuần là sự kém may mắn. Tuyển Thái Lan bị loại ngay tại Rajamangala

là vẻ đẹp, sự kịch tính của bóng đá.

HLV Rajevac thừa nhận chưa đánh giá đúng tiềm năng Malaysia

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan, cựu Tướng cảnh sát Somyot cũng cho rằng, ngoài việc thiếu may mắn thì Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup này trong tư thế đội hình B khi thiếu vắng đến bốn trụ cột hay nhất của bóng đá Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài.

HLV Rajevac bắt tay HLV Tan Cheng Hoe

Trước câu hỏi của dư luận rằng thất bại ở bán kết AFF Cup 2018 thì số phận của HLV Rajevac sẽ ra sao? Ông Somyot cho biết số phận vị HLV người Serbia sẽ được định đoạt tại Asian Cup 2019, còn một tháng nữa chứ không phải ở AFF Cup 2018 này. LĐBĐ Thái Lan sẽ xem xét HLV Rajevac ở kết quả Asian Cup.

Tội đồ Adisak quá căng thẳng ở pha sút penalty

Chủ tịch Somyot cũng cho biết thêm rằng, ông rất hiểu và chia sẻ cảm xúc của người hâm mộ Thái Lan sau khi Thái bị Malaysia loại mà bản thân ông cũng có cảm xúc tương tự, nhưng mọi vấn đề ở đây phải nhìn nhận tường tận và sòng phẳng.

VietBao.vn