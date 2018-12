Chiều 14-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có công văn gửi công an TP, Sở GTVT, Thành đoàn, các trường học và UBND các quận huyện liên quan đến trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam

và Malaysia.

Một em bé theo cha mẹ đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vừa qua. Ảnh: HẢI HIẾU.

Theo ông Thơ, tối 15-12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với Malaysia. Nhiều hoạt động ủng hộ, cổ vũ tinh thần thi đấu và thành công của đội tuyển sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước và trên địa bàn TP.

Để đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận chung kết, ông Thơ kêu gọi nhân dân TP và du khách, đặc biệt là các bạn thanh, thiếu niên hãy tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá quốc gia với tinh thần vui tươi, phấn khởi và có văn hóa.

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.

Lên án, tẩy chay những hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, ủng hộ, phối hợp để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Các bạn trẻ Đà Nẵng ra đường cổ vũ bóng đá. Ảnh: HẢI HIẾU.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung công điện số 16 “về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam” để triển khai theo đúng yêu cầu.

Đảm bảo an toàn cao nhất cho hoạt động cổ vũ của nhân dân TP và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND TP.

Cờ Việt - Hàn tung bay trên phố đi bộ cổ vũ đội tuyển (PLO)- Hàng ngàn cổ động viên đã mang theo quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để cổ vũ đội tuyển thi đấu.

VietBao.vn