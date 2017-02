Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã gửi lời xin lỗi đến BTC cũng như khán giả về những hành động không đẹp mắt của đội bóng khi phản ứng trọng tài trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Long An diễn ra trên sân Thống Nhất vào chiều tối 19/2 vừa qua.

“Do quá bức xúc nên bản thân tôi cũng có những sai sót khi phản ứng thiếu kiềm chế. Các cầu thủ cũng đã có những hành động không đẹp mắt, đáng phê phán. Thay mặt đội bóng, trong vai trò Chủ tịch CLB, tôi xin gửi lời xin lỗi đến BTC, khán giả vì những hình ảnh không đáng có ở trận đấu vừa rồi”, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm mở đầu cuộc trao đổi với chúng tôi.

Nói về hành động đi từ khán đài xuống để phản ứng của mình, ông Nhiệm lý giải: “Tôi ngồi ở khán đài và sau đó đi xuống để tranh luận với trọng tài về quyết định thổi phạt 11m. Mục đích của tôi khi tranh luận trong thời điểm quả phạt đền chưa thực hiện là để trọng tài chính trao đổi với trợ lý xem thử có thay đổi quyết định hay không. Trong bóng đá, trọng tài có thể thay đổi quyết định sau khi hội ý với các cộng sự. Long An cũng từng bị tước bàn thắng trước SHB Đà Nẵng khi trọng tài thay đổi quyết định”.

Về hành động bỏ cuộc của các cầu thủ đội nhà, ông Võ Thành Nhiệm khẳng định, lãnh đạo đội bóng không có chủ trương đó. “Sau khi trọng tài không thay đổi quyết định, tôi yêu cầu các cầu thủ ra sân để tiếp tục thi đấu. Ban huấn luyện cũng không yêu cầu cầu thủ bỏ cuộc. Đó là hành động tự phát của các cầu thủ của chúng tôi. Trong đó, hành động của thủ môn Minh Nhựt là sai hoàn toàn, không thể chấp nhận được”. “Không chỉ 1 hành động không thể chấp nhận, Minh Nhựt sau đó tiếp tục lặp lại hành động đáng trách ấy. Với các cầu thủ, đã vào sân thì phải đá hết trận chứ không thể giao bóng rồi đứng yên. Có thể không tấn công nhưng cầu thủ còn cách khác là giữ bóng, chuyền bóng cho nhau. Trọng tài sai thì có BTC giải quyết chứ không phải vì thế mà làm nên hình ảnh xấu xí ấy”, vị lãnh đạo của Long An tỏ ra không hài lòng với hành vi của đội nhà.

“Sáng nay do đội nghỉ nên tôi đã trao đổi qua điện thoại với Minh Nhựt. Tôi đã thông báo với Minh Nhựt là phải chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của CLB đưa ra. Trước mắt, Long An sẽ đình chỉ thi đấu, cắt hết toàn bộ tiền lương tập luyện, thưởng và lót tay trong thời gian chịu kỷ luật. Minh Nhựt cũng phân bua rằng là do các đồng đội yêu cầu. Tôi cũng trao đổi lại rằng không thể nói như thế được. Anh đã lớn rồi nên phải biết việc gì nên và không nên làm”, ông Võ Thành Nhiệm cho biết. “Sau khi đội tập lại, chúng tôi sẽ tổ chức họp. Trong đó, vai trò của đội trưởng Quang Thanh cũng sẽ đưa ra xem xét. Anh là đội trưởng nhưng không có động thái an ủi, động viên các cầu thủ trở lại sân thi đấu”, Chủ tịch CLB Long An chia sẻ thêm. “Chúng tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của BTC bởi đã phản ứng sai. Nhưng phải thừa nhận rằng, việc trọng tài Thư thổi quả 11m thứ hai đối với Long An là quá nặng. Tôi đã xem băng hình lại nhiều lần. Tuy Hoàng Lâm có va chạm nhưng không đến nỗi phải thổi phạt đền đối với chúng tôi”, ông Võ Thành Nhiệm khẳng định.

