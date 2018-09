1. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah và Luka Modric là 3 cái tên góp mặt ở danh sách rút gọn cho giải thưởng The Best 2018 của FIFA.

2. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2017/2018 cho tiền vệ Modric của Real.

3. Tiền vệ người Croatia được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở gala The Best 2018 do FIFA tổ chức vào ngày 24/9 tới đây.

4. Thời điểm này, làng túc cầu thế giới đã thay nhau dự đoán cái tên sẽ giành chiến thắng

5. Tờ báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha, AS thậm chí mở cuộc khảo sát với chủ đề: Ai là người giành phần thắng ở gala FIFA The Best 2018?

6. Kết quả, trong tổng số 43.311 độc giả tham gia bỏ phiếu, có tới 82,21% trong số đó ủng hộ Modric. Ronaldo thậm chí chỉ nhận 5.815 phiếu bầu.

7. AS là tờ báo thân Real vì thế nhiều người nhận định Modric đã được ưu ái.

8. Tuy nhiên, tờ Daily Mail (Anh) cũng đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của tuyển thủ Croatia.

9. “Modric xứng đáng giành giải The Best sau một năm thành công cùng Real Madrid và đặc biệt là World Cup 2018. Croatia đã thua, nhưng Modric vẫn chói sáng", báo này khẳng định.

10. ESPN thì nhận định Salah là cầu thủ ít có khả năng giành giải thưởng The Best 2018 nhất. Theo lý giải của tờ báo này, xét về danh hiệu tập thể, tiền vệ người Ai Cập không thể so sánh với Ronaldo và Modric.

11. Giải The Best 2018 được bình chọn bởi giới chuyên môn, nên người sẽ giành chiến thắng vẫn là ẩn số cho đến khi gala của FIFA diễn ra.

10 năm qua, danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới chỉ là cuộc chơi giữa Messi và Ronaldo. Rất có thể đây sẽ là năm đầu tiên có một cầu thủ phá được thế thống trị của cặp đôi Messi-Ronaldo ở cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý này?

VOV-cate-photo-970x90

VietBao.vn