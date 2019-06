BTC tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK giải bóng đá U17 Quốc gia - Next Media 2019

Sáng 27-6, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá U17 Quốc gia - Next Media 2019. Theo đó, công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) được công bố là nhà tài trợ danh xưng của giải.

Giải bóng đá U17 Quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng, là sân chơi lành mạnh cũng như nơi đào tạo, rèn luyện khả năng cọ xát và chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, đây là dịp để ban huấn luyện U18 Việt Nam chuẩn bị chọn quân tham dự giải U18 Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2019.

Bên cạnh Next Media, giải đấu năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác như Công ty cổ phần Động Lực, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty CP Nước uống tăng lực cao cấp Buffalo Group.

Nhà tài trợ giải bóng đá U17 Quốc gia - Next Media 2019 nhận bảng ghi nhận từ VFF

VCK giải U17 Quốc gia - Next Media 2019 có sự tham dự của 8 đội bóng gồm PVF, Viettel, Thanh Hóa, HAGL, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Đồng Tháp và đội chủ nhà Tây Ninh. Theo kết quả bốc thăm, đội chủ nhà U17 Tây Ninh rơi vào bảng đấu khó khăn khi gặp một loạt ứng viên vô địch như U17 HAGL, Viettel hay Đồng Tháp. Giải sẽ khởi tranh từ ngày 1 đến 11-7 tai SVĐ Tây Ninh.

Với mong muốn đem Giải đấu đến với đông đảo người hâm mộ trong cả nước, Next Media hợp tác với VTVCab trong việc sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên youtube và fanpage VFF, Next Sports.

Anh Dũng