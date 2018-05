Phía nhà chức trách Indonesia đã lên tiếng đảm bảo các sự kiện thể thao quốc tế

từ nay đến cuối năm mà Indonesia tổ chức hầu như an toàn tuyệt đối.

Việc đảm bảo trên trái với lo ngại trước đây của AOC, AFC và AFF lo lắng khi diễn ra các giải thể thao quốc tế tại Indonesia có thể là mục tiêu tấn công đẫm máu.

Lực lượng an ninh Indonesia luôn sẵn sàng trực chiến sau các vụ nổ bom. Ảnh: JAKARTA POST

Asiad 18 diễn ra tại hai nơi gồm Jakarta và Palembang (diễn ra từ ngày 18-8 đến 2-9) có chuẩn mực an ninh mà Indonesia thực thi là an toàn tuyệt đối. Tại Jakarta, chính phủ bố trí 22.000 nhân viên an ninh, tại Palembang có 3.000 nhân viên an ninh hoạt động 24/24 giờ suốt thời gian diễn ra đại hội. Ngoài ra còn có sự tham gia tích cực của cảnh sát, quân đội và an ninh ngầm sẵn sàng phản ứng nhanh trước khi tình huống xấu xảy ra.

Cũng tại Indonesia, vào đầu tháng 7 là giải vô địch U-19 Đông Nam Á. Sau Asiad 18 đến cuối tháng 9 là vòng chung kết U-19 châu Á, rồi tiếp theo là Cúp C1 futsal châu Á.

