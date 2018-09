Tuổi 33 của Ronaldo và 31 của Messi rõ ràng không còn nhận được sự ủng hộ của thời gian nữa, và câu chuyện một ngày nào đó hai siêu sao này không còn trị vì trên đỉnh cao của bóng đá thế giới đã được nói đi nói lại suốt nhiều năm qua.

Chu kỳ của Ronaldo và Messi chuẩn bị khép lại. Ảnh: Fabrizio Birimbelli.

Cuộc chơi không còn hậu thuẫn Messi

51 bàn, 21 kiến tạo, 2 danh hiệu cùng hàng tá những khoảnh khắc ấn tượng nhưng Lionel Messi vẫn không có tên trong danh sách đề cử giải “The Best” của FIFA. So với Ronaldo, Modric và Salah, Messi thiếu gì để không được vinh danh?

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Messi vắng mặt trong đề cử Top 3 của FIFA cho danh hiệu cá nhân cao nhất. Đó hiển nhiên là một sự đi xuống, bất chấp việc El Pulga vẫn sở hữu những con số cho thấy anh đáng nể như thế nào ở về độ ổn định.

Phong độ ấn tượng này không giúp Messi chen chân vào cuộc đua giải FIFA The Best. Đồ họa: Bleacher Report.

Những tín đồ về con số thống kê hẳn sẽ thấy khó chịu khi Messi không được vinh danh trên bất kỳ “mặt trận” nào. Không ai ngoài El Pulga trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể ghi tới trên 50 bàn trong mùa vừa rồi. Để so sánh trực tiếp thì Mohamed Salah, người yếm thế nhất so với Ronaldo và Modric, không có cửa đọ với Messi trên bất kỳ khía cạnh thống kê nào.

So với Messi “xịn”, “Messi của Ai Cập” Salah chỉ có 44 bàn thắng, không giành được danh hiệu nào, thậm chí bị loại ngay tại vòng bảng World Cup. Loại Messi, chọn Salah hiển nhiên là quyết định không thể chấp nhận được dưới lăng kính thống kê thuần túy.

Song bóng đá, chưa và sẽ không bao giờ là môn thể thao của những con số khô khan. FIFA có những lý do riêng để loại Messi ra khỏi danh sách rút gọn cho giải The Best. Đúng là Messi đã ghi được số lượng bàn thắng áp đảo phần còn lại, đúng là anh đã vô địch La Liga và cúp Nhà vua, song ở những đấu trường quan trọng nhất, nơi tất cả kỳ vọng Messi sẽ rực sáng, hoặc ít nhất là chơi bóng đúng với đẳng cấp vĩ đại của mình, thì El Pulga lại cúi đầu.

Tại Champions League, Barca và Messi thua Roma 0-3 sau khi thắng 4-1 ở lượt đi và bị loại ngay ở vòng tứ kết. Messi đã ở đâu giữa bầu không khí nghẹt thở tại Olimpico? Tại World Cup, Messi bị lu mờ hoàn toàn trước Kylian Mbappe trong trận chiến tại vòng 1/8. Hai pha kiến tạo là không đủ để Messi kéo cỗ máy Argentina ì ạch lọt vào sâu hơn ở đấu trường quan trọng nhất năm.

Messi đã biến mất khi Barcelona cần anh nhất. Ảnh: Getty Images.

Argentina quá yếu so với Pháp và người ta không thể kỳ vọng Messi làm được điều gì đó hơn thế nữa? Câu trả lời là không. Chính vì Messi đã cho thấy mình có thể làm được những điều vĩ đại từ khi còn rất trẻ, và liên tục duy trì chúng trong hơn một thập kỷ qua (công bằng mà nói, đó là sự phi thường), nên những kỳ vọng mà giới mộ điệu đặt vào anh chỉ có tăng lên theo năm tháng chứ tuyệt đối không thể giảm đi.

Cũng bởi vậy mà khi Messi không thể giúp Barca giành Champions League hay Argentina làm được điều gì đó tại World Cup, mọi thất vọng nhanh chóng đổ lên đầu El Pulga. Những hào quang từ số bàn thắng áp đảo cùng sự ổn định đáng kinh ngạc nhanh chóng biến mất. Cuộc chơi đơn giản là đã không còn ủng hộ Messi.

Kết thúc chu kỳ Messi - Ronaldo?

Những dấu hiệu về cuộc chia tay này thực chất đã có ngay từ World Cup 2018 khi không hẹn mà gặp, Messi và Ronaldo cùng nhau chia tay khỏi giải đấu quan trọng nhất năm tại vòng 1/8 vào đúng một ngày. Khi đó Messi cùng Argentina thúc thủ 3-4 trước Pháp trong khi Bồ Đào Nha ngã ngựa trước Uruguay với tỉ số 1-2.

Việc hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới biến mất trong cùng một ngày, và sau đó những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann lên đỉnh thế giới khiến những dự cảm về một cuộc chia ly trong tâm trí ngày một rõ rệt.

Cả Ronaldo lẫn Messi đều rời World Cup 2018 trong cùng một ngày. Đồ họa: Minh Phúc.

Song đến hiện tại khi viễn cảnh ấy trở nên đầy thực tiễn sau khi cả hai không còn đụng độ nhau trong các trận El Clasico, còn Messi trực tiếp bị đánh văng ra khỏi cuộc bầu chọn danh hiệu cao quý nhất thì tất cả mới thấy sự hụt hẫng nhất định.

Cách đây vài ngày, Messi đã trả lời đài phát thanh Catalunya rằng Real Madrid sẽ suy yếu khi mất đi Ronaldo. Không ít người, bao gồm cả các CĐV Real Madrid lẫn Barcelona đều thấy Messi đã bắt đầu nhớ kình địch số một của mình. Sự cạnh tranh khốc liệt kéo dài suốt gần một thập kỷ qua có thể khiến Messi ngột ngạt trong không ít những thời điểm. Song khi Ronaldo ra đi, bỏ lại Messi làm vua tại La Liga, sự trống vắng là điều không khó để thấy.

Trước kia cứ vào cuối tuần, ngay sau khi Messi nổ súng sẽ là lúc Ronaldo đưa ra lời đáp trả đanh thép từ Madrid và ngược lại. Cuộc chiến của cả hai cứ diễn ra gián tiếp trên mặt báo qua từng tuần để rồi bùng nổ khi trận El Clasico diễn ra. Điều này giờ không còn nữa. Sự chú ý giành cho Real lẫn Barca cũng giảm đi rõ rệt.

Gần một thập kỷ tắm trong những màn trình diễn siêu hạng của Messi và Ronaldo đang từ từ khép lại. Và dù muốn hay không, những cổ động viên của phải làm quen với điều đó.

Lionel Messi Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987 Chiều cao: 1.69 m Số áo: 10 Facebook



