Các chuyên gia soi kèo bóng đá World Cup cho rằng chủ nhà sẽ dễ dàng lấy trọn 3 điểm ở trận khai mạc, thậm chí có thể thắng cách biệt nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Nga.

Theo M88, tuy Ả Rập Saudi là một đại diện mạnh đến từ châu Á, nhưng so với đấu trường thế giới, đội bóng đến từ Tây Á luôn tỏ ra non nớt dù đã 4 lần có mặt tại VCK World Cup. Với tỉ lệ cả trận là Nga chấp Ả Rập Saudi 1-1,5 trái, càng chứng tỏ các chuyên gia soi kèo bóng đá đánh giá đội chủ nhà cao hơn hẳn so với đội khách. Và với thành tích của hai đội tính đến thời điểm này thì cửa trên không phải là một lựa chọn tồi.

Mohammed Al Sahlawi, chân sút số 1 của Ả Rập Saudi, với 16 bàn ở vòng loại. Ảnh: ALARABIYA

Ngoài ra, với tỉ lệ kèo tài/xỉu cả trận là 2 -2,5 trái, "nổ" tài cũng không phải là vấn đề khó có thể xảy ra. Hơn nữa, do đây là trận mở màn World Cup 2018 nên chắc chắn hai đội bóng sẽ bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn nhất.

Trong hiệp 1 rất có thể sẽ có ít nhất 1 bàn thắng và đội dẫn trước sẽ là đội chủ nhà Nga. "Đây là thông tin các bạn nên lưu ý nếu chọn đánh kèo trực tiếp trong hiệp 1 của trận đấu. Nhận định tỉ số trận đấu của chuyên gia soi kèo bóng đá World Cup là Nga thắng Ả Rập Saudi 2-0" - Bet188 phân tích.

VietBao.vn

A.Dũng