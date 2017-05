U20 Việt Nam thể hiện lối chơi áp đảo hơn hẳn U20 New Zealand, thế nhưng đáng tiếc chúng ta không có được sự may mắn trong khâu ghi bàn.

U20 Việt Nam đã chơi áp đảo hoàn toàn trước U20 New Zealand, thế nhưng sự kém duyên cùng thiếu chút may mắn khiến đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể ghi được bàn thắng. Trong hiệp đấu đầu tiên, thế trận hầu hết thuộc về phía U20 Việt Nam, chúng ta liên tục đưa ra những tình huống tấn công gây sức ép cho đối thủ. Có nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng những Đức Chinh, Quang Hải, Hoàng Nam... đều không thể tận dụng tốt.

Hiệp đấu tiếp theo U20 Việt Nam tiếp tục là đội chơi vượt trội, chúng ta tấn công nhiều nhưng vẫn không cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Đến những phút cuối trận, khi thể lực không còn sung mãn đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động bảo toàn tỉ số. Trong khi đó, U20 New Zealand tấn công và tạo ra được những tình huống nguy hiểm trước khung thành chúng ta. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Tiến Dũng đã giúp U20 Việt Nam giữ sạch lới.

Dù vậy, 1 điểm có được trong ngày ra quân không phải là kết quả tồi. Đáng chú ý hơn, trận hòa này giúp U20 Việt Nam lập kỷ lục khi trở thành đội đầu tiên tại Đông Nam Á giành điểm ở VCK World Cup.

90": Hết giờ. U20 Việt Nam 0-0 U20 New Zealand

86": KHÔNG VÀO. Bóng được căng vào rất thuận lợi, thế nhưng Hoàng Đức không thể dứt điểm chính xác.

80": U20 Việt Nam thay người: Hoàng Nam rời sân nhường chỗ cho Thanh Sớn.

72": Bùi Tiến Dũng nhoài mình về phía trước ôm gọn bóng trước khi cầu thủ U20 New Zealand kịp xâm nhập vòng cấm. Thủ thành của U20 Việt Nam vẫn chơi rất ổn định trong khung gỗ.

64": Quang Hải tung cú sút phạt chìm dưới hàng rào với cự ly 25 mét. Thủ môn Michael Woud dù khá bất ngờ nhưng vẫn khống chế an toàn.

63": U20 Việt Nam thay người: Minh Dĩ rời sân nhường chỗ cho Trần Thành. Những phút vừa qua U20 Việt Nam vẫn là đội chơi tốt hơn, nhiều tình huống hãm thành đối phương nhưng chúng ta chưa thể có bàn thắng.

56": U20 Việt Nam thay người: Văn Hào chấn thương rời sân nhường chỗ cho Hoàng Đức

Hiệp 2 bắt đầu

45": Hiệp một kết thúc

41": Thêm một pha nguy hiểm trước khung thành U20 Việt Nam, tình huống xuất phát từ quả phạt góc cánh phải của U20 New Zealand.

38": Khung thành U20 Việt Nam vừa trải qua tình huống nguy hiểm, rất may cú căng ngang của họ không tới chân được cầu thủ nào.

35": Thêm một cú dứt điểm của Đức Chinh về phía khung thành U20 New Zealand, đáng tiếc tình huống sút bóng của tuyển thủ trẻ Việt Nam quá hiền.

34": Nguy hiểm. Hào Nam ra chân nhanh, bóng đi chìm khiến thủ môn U20 New Zealand không thể bắt dính bóng.

30": Thanh Bình đang bị đau sau nỗ lực tranh bóng, các bác sĩ có mặt trên sân sơ cứu cho tuyển thủ U20 Việt Nam.

21": U20 Việt Nam đang chơi tốt hơn đối thủ trong những phút vừa qua.

15": Không vào! Đức Chinh căng bóng vào trong đặt Thanh Bình vào thế vô cùng thuận lợi, đáng tiếc cú xoay người dứt điểm cận thành của anh lại không chính xác.

11": Trận đấu đang diễn ra khá kịch tính, thế nhưng chưa có tình huống bóng nguy hiểm nào đáng kể được tạo ra.

3": Minh Dĩ chuyền bóng vào vòng cấm, Đức Chinh khống chế khéo léo nhưng bị trượt chân đáng tiếc.

1": Hiệp một bắt đầu

Đội hình ra sân

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Đức Chinh, Thanh Bình, Minh Dĩ, Hoàng Nam, Văn Hào, Quang Hải, Đình Trọng.

U20 New Zealand: Woud, Ingham, Liddicoat, Asworth, Dyer, Noah, Lewis, Cameron, Sinclair, Cox, Myer Bevan.

Vài điều trước trận đấu

Sau một thời gian dài chuẩn bị, hôm nay 22/5 thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chính thức bước vào trận khai màn U20 World Cup gặp New Zealand. Đối thủ của U20 Việt Nam được coi là "ẩn số" với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng theo các chuyên gia họ chỉ ngang tầm chúng ta. Sau chuỗi thời gian tập huấn thành công tại Đức, U20 Việt Nam hứa hẹn sẽ mang về điểm số ở trận ra quân.

U20 New Zealand dự giải trẻ thế giới với đội hình khá đặc biệt, ngoài 5 cái tên nổi bật đang thi đấu cho ĐTQG thì có tới 5 sinh viên đang thi đấu cho các trường Đại học.

Chắc chắn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã nghiên cứu kỹ về đối thủ, có điểm ở trận đầu ra quân không phải là điều quá khó với U20 Việt Nam

Trọng tài chính: Ông Alioum Alioum được FIFA chỉ định điều khiển trận đấu U20 Việt Nam vs U20 New Zealand. Vị trọng tài này sinh ngày 1/1/1982 tại Cameroon. Ông được công nhận là trọng tài cấp FIFA để bắt các giải đấu quốc tế từ năm 2008.

Phát biểu trước trận

HLV Hoàng Anh Tuấn (U20 Việt Nam): "Thời tiết ở đây là rất mát mẻ, khác hẳn so với sự lạnh giá mà chúng tôi trải qua trong chuyến tập huấn ở Đức. Chất lượng mặt sân là vô vùng lý tưởng để cho U20 Việt Nam có thể triển khai lối chơi của mình. Các cầu thủ tấn công của New Zealand, Honduras hay Pháp đều có thể hình rất to cao. Do đó, những pha "xẻ nách" rồi tạt bóng vào trong sẽ là hiểm họa thực sự với hàng phòng ngự của U20 Việt Nam. Tôi nghĩ U20 New Zealand không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Nếu U20 Việt Nam thi đấu kỷ luật thì chúng ta hoàn toàn tin vào một kết quả có lợi".

HLV Darren Bazely (U20 New Zealand): "Mọi trận đấu tại World Cup đều rất áp lực và khó khăn. U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị tốt. Cái cách mà các bạn giành lấy tấm vé dự giả lần này đã chứng minh cho điều đó. Chúng tôi từng thắng một đội bóng khác của Đông Nam Á (U20 Myanmar) tại U20 World Cup, nhưng U20 Việt Nam là vấn đề hoàn toàn khác.

Chúng tôi sẽ cố gắng để hài hoà cả công lẫn thủ. Đây là trận ra quân nên thách thức lẫn sức ép đều sẽ rất lớn. Dĩ nhiên, U20 New Zealand hướng tới chiến thắng, và chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa. Điều nguy hiểm nhất tôi đánh giá về đội bóng áo đỏ là có tinh thần tốt, tổ chức tốt và có một huấn luyện viên tuyệt vời".

Đội hình dự kiến

U20 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Đức, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Quang Hải, Dương Văn Hào, Đinh Thanh Bình, Hà Đức Chinh.

U20 New Zealand: Michael Woud, Dane Ingham, Sean Liddicoat, Luke Johnson, Hunter Ashworth, James McGarry, Connor Probert, Moses Dyer, Joe Bell, Myer Bevan, Logan Rogerson.

