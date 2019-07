Sự kiện:

Muôn màu thể thao

Theo The Sun, tại đông bắc London (Anh), thành phố Essex dường như “biến mình” theo gần đúng với tên gọi khi tổ chức giải golf khiến tất cả ai nấy đều phải… đó mặt khi chứng kiến.

Những cô gái "không mặc gì" phục vụ giải đấu

Theo đó, giải đấu mang tên The Sink the Pink - Big Boy And Bigger Golf Day, cụ thể có khoảng 30 cô gái trẻ đẹp gợi cảm phục vụ giải đấu trong tình trạng ...không mặc đồ. Thậm chí tất cả đều rất xinh đẹp và cực kỳ gợi cảm.

Được biết giải đấu này sẽ chính thức khai màn vào ngày 16/8 và được gọi là “ngày chơi golf thú vị và khiêu gợi nhất tại Vương quốc Anh”.

Tuy nhiên, tờ Daily Star cho rằng giải đấu này đang gây ra sự giận dữ đối với một bộ phận golf thủ nữ. Nhiều người gọi đây là “sự khủng khiếp” đối với bộ môn này.

Nhưng bất chấp các sự phản đối, giải đấu này vẫn được trang web giới thiệu rầm rộ trên mạng cùng với các hình ảnh hết sức nhức mắt giữa các cô gái nóng bỏng và các golf thủ nam.

Nhà tổ chức có tên Steve chia sẻ. “Đây là sự kiện chỉ dành cho nam giới. Chúng tôi khởi đầu ở Nam Phi và chúng tôi quyết định mang nó đến Vương quốc Anh. Bạn sẽ không thể tưởng tượng những điều dấu sau cánh cửa đóng kín. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ được cất cánh tại đây.”

Giải đấu này đang bị chỉ trích dữ dội

Nhưng với Aliah Saunders, tay golf bán chuyên nghiệp đã hết sức phẫn nộ khi cho biết. “Điều này thật kinh khủng và nó đưa môn golf trở về thời nguyên thủy. Rõ ràng đây là một điều rác rưởi đối với riêng bộ môn được nam giới yêu thích và thống trị.”

VietBao.vn