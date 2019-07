Sự kiện:

Muôn màu thể thao

Năm 2019 là lần thứ 2 Đại hội Thể thao khu vực châu Âu được tổ chức từ ngày 21 tới 30/6 tại Belarus, năm nay có tổng cộng 50 đoàn tham dự. Hơn 4.000 VĐV đã tranh tài quyết liệt ở 200 nội dung trong 15 môn thi đấu, kết quả đoàn thể thao nước Nga đã xuất sắc dẫn đầu với tổng cộng 109 huy chương (44 HCV, 23 HCB và 43 HCĐ).

Thể thao Nga lại thống trị European Games 2019

Cũng tại giải đấu này cách đây 4 năm, đoàn thể thao nước Nga cũng giành kết quả dẫn đầu. Khi đó họ còn có kết quả ấn tượng hơn nhiều, với 164 huy chương (79 HCV, 40 HCB và 45 HCĐ) bỏ xa đoàn đứng thứ 2 là Azerbaijan tới 68 HCV.

Sở dĩ kết quả của thể thao Nga không tốt bằng 4 năm trước vì lý do trong khoảng 2 năm trở lại đây đã có hàng trăm VĐV xuất sắc của họ bị cấm thi đấu do dính chất cấm. Tuy nhiên với những con người khác, thể thao nước Nga vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đoàn còn lại để tiếp tục giữ ngôi đầu thể thao châu Âu.

Trong 15 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Âu vừa kết thúc có 10 môn sẽ tính điểm cho các VĐV thi đấu Olympic 2020, do đó đã có nhiều màn so tài đẳng cấp như Thế vận hội tại European Games. Các VĐV Nga vẫn xuất sắc hơn cả, với 44 HCV có được còn hơn tổng cộng 4 đoàn còn lại gồm Ý, Anh, Pháp, Đức (32 HCV).

Nga xuất sắc bỏ xa các đoàn thể thao còn lại

VietBao.vn