Tinh thần là vũ khí quan trọng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: DUY AN

Đối thủ của U20 Việt Nam ở trận ra quân là U20 New Zealand, được đánh giá cao hơn nhiều về thể hình, thể lực cũng như độ cọ xát ở đỉnh cao, nhưng điều đó không có nghĩa U20 Việt Nam không có cơ hội.

Trước thềm trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đầy tự tin phát biểu: “World Cup bây giờ đã là giấc mơ có thật với bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để các cầu thủ của tôi chạm trán những đội bóng hàng đầu, là bước chạy đà tuyệt vời cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Ở trận ra quân, chúng tôi tôn trọng đối thủ U20 New Zealand, nhưng thành thực mà nói, họ không phải điều gì quá ghê gớm cả. Có thể chúng tôi sẽ chơi tấn công hoặc phòng ngự, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu đẹp. Tôi hy vọng đội U20 Việt Nam có kết quả có lợi ở trận đấu này và cũng tin vào khả năng vượt qua vòng bảng của đội”.

Trong khi đó, HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand tỏ ra khiêm tốn và dè dặt khi nói về trận đấu: “Tôi đã xem nhiều băng hình về U20 Việt Nam. Đây là một đội bóng mạnh, sẽ rất khó để đánh bại họ và tôi nghĩ họ hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng”. Sự cẩn trọng của ông Darren Bazeley là hoàn toàn có cơ sở, bởi ai cũng biết, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, nhất là với bóng đá trẻ.

Ở độ tuổi đang phát triển, các cầu thủ trẻcó thể làm nên những điều khó tin nhất. U20 Việt Nam chính là một hiện tượng như thế, khi từng đánh bại chủ nhà Bahrain ở giải U19 châu Á năm ngoái để giành vé đến Hàn Quốc.

Ngay tại những trận đầu tiên của VCK U20 World Cup 2017 đang diễn ra, có nhiều bất ngờ vượt xa khỏi trí tưởng tượng của giới chuyên môn. Đầu tiên là việc U20 Argentina, đội bóng từng 6 lần vô địch và cũng là ứng cử viên lớn nhất cho giải năm nay, đã bị U20 Anh đè bẹp tới 3 bàn không gỡ. Cần nói thêm, đó là một trận đấu mà đội bóng trẻ tới từ Nam Mỹ từng thắng U20 Việt Nam 4-1 đã hoàn toàn chiếm thế chủ động trong suốt trận. Thế nhưng, U20 Anh đã tận dụng những cơ hội ít ỏi của mình quá tốt, để mang về chiến thắng khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chưa hết, một nền bóng đá trẻ đang rất phát triển như Đức cũng bất ngờ thua tan tác trước… U20 Venezuela. Chưa hết, thế hệ đàn em của Cristiano Ronaldo đầy kiêu hãnh, U20 Bồ Đào Nha cũng chịu khuất phục một cách khó tin trước một U20 Zambia chẳng có tên tuổi gì. Những kết quả ấy dự báo một VCK U20 World Cup sẽ còn nhiều bất ngờ.

Vì thế, không có gì có thể ngăn U20 Việt Nam làm nên kỳ tích, như cách họ từng làm ở giải U19 châu Á gần một năm về trước!

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Chúng ta cần may mắn”

Nhìn vào bảng E, có thể dễ dàng nhận thấy chúng ta không có nhiều cơ hội trước U20 Pháp. Thế nên, cần xác định đối thủ trực tiếp là U20 New Zealand và U20 Honduras. U20 New Zealand từng 4 lần góp mặt tại VCK U20 World Cup nên tôi đánh giá họ cao hơn. Còn U20 Honduras cũng không vượt trội so với chúng ta. Điều quan trọng trong những trận đấu với 2 đối thủ chính này, chính là đấu pháp hợp lý. Đó sẽ là điểm tựa để U20 Việt Nam có thể chơi tốt và tự tin. Và tất nhiên, chúng ta sẽ phải cần tới may mắn nữa để nghĩ tới chuyện vượt qua vòng bảng. Dù sao tôi vẫn tin vào khả năng này”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Tôi tin U20 Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ thú vị”

U20 Việt Nam đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Có rất nhiều tín hiệu lạc quan đã được phát đi sau trận thua U20

Argentina 1-4. Trong quá trình luyện tập và thi đấu, các HLV thường phải tính toán chi li về điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Chẳng hạn như năm ngoái, U19 Việt Nam giao hữu rất lận đận nhưng khi vào giải U19 châu Á lại đá rất hay. Thế nên, tôi tin U20 Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ thú vị ở World Cup 2017 này”.

