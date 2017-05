Hàng công vẫn "tịt ngòi", còn hàng phòng ngự đối mặt với khó khăn khi thiếu vắng trung vệ Đình Trọng vì thẻ đỏ, đó là hai điều bắt buộc U20 Việt Nam phải cải thiện trước trận đấu quyết định của bảng E gặp U20 Honduras diễn ra lúc 13 giờ ngày 28-5 tại sân Jeonju (VTV6 tường thuật trực tiếp).

U20 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội để không những ghi bàn đầu tiên tại giải mà còn phải thắng đậm U20 Honduras Ảnh: Đức Anh

Bất chấp một số hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao U20 Honduras hơn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, cục diện hiện tại ở 6 bảng đấu đang có lợi rất nhiều cho U20 Việt Nam. Tối 27-5, U20 Nhật Bản đã cầm hòa U20 Ý 2-2 ở bảng D. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, những đội xếp thứ 3 của 6 bảng có thành tích tốt nhất lần lượt là Đức (bảng B, hiệu số -1), Costa Rica (bảng C, hiệu số 0) và Nhật Bản (bảng D, hiệu số -1). Cả 3 đội này đều được 4 điểm. Ở bảng F diễn ra sau trận đấu giữa U20 Việt Nam và Honduras vào chiều nay, 4 đội của bảng này đều đã có điểm nên khả năng đội xếp thứ ba có được 4 điểm 99% sẽ thành hiện thực.

Điều này đồng nghĩa dù có thắng U20 Việt Nam, điểm số của U20 Honduras cũng chỉ có 3 điểm, không đủ điều kiện vào vòng sau. Đó là lý do khi hành quân đến Jeonju, thầy trò HLV Carlos Tabora chỉ tập đúng một buổi trong trạng thái uể oải. Ngược lại, U20 Việt Nam đã nhanh chóng tìm lại sự tự tin sau khi thảm bại 0-4 trước U20 Pháp.

Theo phân tích của tờ Goal, U20 Honduras sau khi nhận 2 thất bại liên tiếp trước U20 Pháp và U20 New Zealand gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ngược lại, cờ đã đến tay U20 Việt Nam: "U20 Honduras có nhiều tài năng, tuy nhiên lối chơi lại thiếu tổ chức. Điều này trở thành cơ hội lớn cho U20 Việt Nam. Để đánh bại U20 Honduras, U20 Việt Nam cần chơi thứ bóng đá quyết liệt và tinh thần ngoan cường như trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand. Lúc này, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sử dụng 2 tiền đạo gồm Trần Thành và Hà Đức Chinh để tăng cường sức mạnh hàng công".

Theo HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh, U20 Việt Nam cần phải tấn công và chắt chiu mọi cơ hội có được. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, U20 Việt Nam cần phải ghi bàn. Các cầu thủ không thể đến U20 World Cup rồi xách vali về nước mà không thể ghi được bàn nào. Gặp U20 Honduras, U20 Việt Nam phải chơi xông xáo. Ngoài ra, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cần thêm yếu tố may mắn, điều lẩn tránh họ trong trận đầu tiên chạm trán New Zealand" - HLV Phan Thanh Hùng phân tích.

Nhà báo Anh John Duerden đang tác nghiệp tại Hàn Quốc cho rằng: "Rất khó để nói trước điều gì vì tính chất hai trận đấu trước hoàn toàn khác nhau. Với cuộc chạm trán Honduras, U20 Việt Nam phải nỗ lực tạo ra những cơ hội, bố trí nhiều cầu thủ trong vùng cấm địa và cần nhiều vệ tinh hỗ trợ cho các cầu thủ tấn công. Trận này U20 Việt Nam không có Đình Trọng là thiệt thòi lớn nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn là chốt chặn đáng tin cậy".

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử và cũng là thách thức lớn, nhất khi phải ghi 4 bàn vào lưới Honduras. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có lý do để chờ đợi vào một cơn địa chấn nữa sau tất cả những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được.

HLV Bồ Đào Nha bật khóc

HLV Peixe của U20 Bồ Đào Nha đã không cầm được nước mắt sau khi kết thúc 90 phút thi đấu nghẹt thở với U20 Iran. Chiến thắng ngược dòng 2-1 giúp U20 Bồ Đào Nha thoát hiểm và giành quyền vào tứ kết U20 World Cup với vị trí nhì bảng C. Bồ Đào Nha bất ngờ để Reza Shekari mở tỉ số cho Iran ở phút thứ 4. May cho đội bóng của HlV Peixe là nhờ sự tỏa sáng của Goncalves Diogo và đặc biệt là Silva khi ghi 2 bàn thắng quan trọng ở phút 55 và 86, U20 Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm để có được 4 điểm, giành vé vào vòng 1/8 cùng U20 Costa Rica và U20 Zambia. Zambia và Bồ Đào Nha xếp trên Costa Rica nhờ chỉ số phụ.

Trọng tài "loại Argentina" cầm còi

Trọng tài hàng đầu châu Á người UAE, Abdulla Hassan Mohamed, sẽ là người bắt chính ở trận U20 Việt Nam gặp U20 Honduras. Đây là một trong những trọng tài ưu tú nhất làng bóng đá châu Á và luôn đưa ra các quyết định chính xác, thuyết phục.

Ở trận cầu tâm điểm ngày mở màn U20 World Cup giữa U20 Anh và U20 Argentina, trọng tài Abdulla Hassan Mohamed đã quyết định tham khảo công nghệ VAR trước khi rút thẻ đỏ với Lautaro Martinez. Ngoài ra, ông vua áo đen này còn cho U20 Anh hưởng 1 quả phạt đền ở cuối trận.

Anh Dũng