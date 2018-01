MMA: Võ sỹ ăn đòn sinh "bẩn tính", đấm trọng tài sưng mặt

Trận chung kết Hopman Cup năm nay có sự góp mặt của đội tuyển Đức và đội tuyển Thuỵ Sỹ. Đội tuyển Đức phải rất vất vả mới giành được chiến thắng ở những loạt đánh cuối cùng trước đội tuyển nước chủ nhà Australia. Alexander Zverev dù cho có trận đánh đơn rất thất vọng khi để thua Thanasi Kokkinakis 5-7, 7-6 (4) 6-4, nhưng phong độ ấn tượng Angelique Kerber khi đánh đôi với Zverev đã giúp họ đánh bại hai tay vợt chủ nhà ở loạt đánh đôi với tổng tỷ số 1-4, 4-1, 4-3 (3).

Đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại Hopman Cup

Đội tuyển Đức đang có cơ hội giành được ngôi vô địch của Hopman Cup sau 23 năm chờ đợi. Tuy nhiên, đội tuyển Thuỵ Sỹ năm nay đã cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Sự kết hợp giữa Roger Federer và Belinda Bencic đã giúp Thuỵ Sỹ giành chiến thắng trước đội tuyển Nga, Nhật Bản và Mỹ tại vòng bảng. Roger Federer cũng cho thấy anh đã sẵn sàng cho Australian Open 2018 khi không để thua một set đấu nào ở các trận đánh đơn.

Một trận chung kết hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả hai đội tuyển đều cho thấy khát khao vô địch của họ. Các trận đấu của loạt trận chung kết sẽ diễn ra từ lúc 15h00, ngày 06/01 trên kênh Fox Sports 2 HD dịch vụ VTVcab HD.

WTA Tour 2018: Chung kết Shenzhen Open - "Oan gia ngõ hẹp"

Trong khi đó, trận chung kết của WTA Shenzhen 2018 sẽ có sự góp mặt thú vị giữa tay vợt số 1 thế giới WTA hiện tại là Simona Halep và Katerina Siniakova.

Liệu Simona Halep có giành chiến thắng trước Katerina Siniakova để bước lên ngôi cao nhất

Ở trận bán kết, Simona Halep dễ dàng đánh bại tay vợt đồng hương Irina-Camelia Begu với chiến thắng 6-1, 6-4. Cô sẽ đối đầu với tay vợt người Czech Katerina Siniakova sau khi Siniakova thắng kịch tính cựu số 1 thế giới Maria Sharapova ở bán kết. Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn khi chính Katerina Siniakova đã đánh bại Halep ngay tại giải Shenzhen năm ngoái ở vòng 2.

Ngoài ra, hai tay vợt này sẽ còn gặp nhau ở trận chung kết đánh đôi khi cả Halep và Siniakova đều giành quyền vào chung kết. Cặp đôi Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova sẽ đối mặt với Irina Camelia Begu - Simona Halep ở trận đánh đôi ngay sau khi kết thúc trận chung kết đơn nữ.

Cả hai trận đấu này đều sẽ được kênh Thể Thao TV tường thuật trực tiếp bắt đầu từ lúc 13h00, ngày 06/01.

Chung kết WTA Tour 2018 Brisbane International

Tại trận chung kết, Elina Svitolina sẽ đối đầu với bất ngờ lớn nhất của giải Aliaksandra Sasnovich, tay vợt đầu tiên đánh sơ loại vào đến trận chung kết. Tay vợt người Belarus tạo nên một kỳ tích khó tin khi cô đã thắng hạt giống số 6 Kristina Mladenovic, Anett Kontaveit và cả Á quân giải này năm 2017 Alizé Cornet. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào lúc 16h00, ngày 06/01 và được tường thuật trực tiếp trên kênh Thể Thao TV.

Aliaksandra Sasnovich có tạo lên kỳ tích trước Elina Svitolina

Bên cạnh đó, kênh Thể thao Tin tức HD vẫn tiếp tục tường thuật trực tiếp vòng tứ kết, bán kết của WTA Tour 2018 ASB Classic hàng ngày bắt đầu từ lúc 6h00. Kênh K+ PC cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận chung kết của giải ATP 250 - Maharashtra Open với trận đối đầu giữa Gilles Simon - Kevin Anderson vào lúc 18h30, ngày 06/01.

Hãy đón xem các màn so tài đầy hấp dẫn của Hopman Cup, WTA Tour sẽ được phát sóng trực tiếp trên dịch vụ VTVcab HD.

