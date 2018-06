Một giải đấu ít người quan tâm, mỗi lượt có năm trận nhưng có đến ba trận nghi bán độ thì đúng là gây chấn động.

Theo đó, ba trận ở vòng 6 giải hạng Nhất gồm Long An - Tây Ninh 2-1, Đắk Lắk - Thừa Thiên-Huế 3-3 và Công An Nhân Dân - Viettel 0-4 nghi bị dàn xếp tỉ số. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết đối tác phân tích dữ liệu Sportradar cung cấp thông tin về dòng tiền cá cược đổ vào bất thường ở các trận đấu này. Vì thế, VPF đã gửi báo cáo cho VFF và những dữ liệu do Sportradar thu thập để phối hợp với C45 Bộ Công an làm rõ.

Bóng đá Việt Nam từng phát hiện những vụ bán độ, như năm 2014 có đến sáu cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì làm kèo trong trận đấu với Than Quảng Ninh. Mùa bóng ấy, chín cầu thủ Ninh Bình cũng bị khởi tố trong trận đấu ở AFC Cup với CLB Kelantan (Malaysia) có dàn xếp tỉ số. Tuy nhiên, những vụ tiêu cực này bị phanh phui hoàn toàn không phải do thông tin từ Sportradar mà bởi chính người trong cuộc tố giác hoặc qua theo dõi sát sao của cơ quan an ninh.

Sau khi xuống hạng chơi giải hạng Nhất, nội bộ Long An lại lục đục vì bị VPF đặt một trận đấu của đội vào nghi án bán độ. Ảnh: HUY PHẠM

Hai mùa bóng trước, Sportradar cũng nhiều lần báo cho VPF biết những bất thường từ nhiều trận đấu ở V-League theo kiểu máy móc, dựa trên biến động tỉ lệ kèo của nhà cái đưa ra chứ không phải dòng tiền đổ vào. Một cựu lãnh đạo VPF cười to, bật mí những thông tin của Sportradar có thể tham khảo… cho vui, còn muốn làm rõ khuất tất có dàn xếp tỉ số hay không thì máy móc bó tay. Nó giống như lần ông chủ tịch VFF la làng có bán độ trong trận lượt về AFF Cup 2014 mà đội tuyển Việt Nam thua khách Malaysia 2-4 trên sân Mỹ Đình nhưng báo cáo của Sportradar hoàn toàn trong sáng.

Chính vì thế, việc nghi ngờ có dàn xếp tỉ số của VPF khi nêu đích danh sáu đội bóng có dính dáng cũng phải rất thận trọng vì điều này dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Ông bầu Võ Thành Nhiệm của đội Long An bức xúc nói VPF tung tin này ra ngoài đã gây hoang mang cho cầu thủ, làm mất niềm tin của giới hâm mộ, nhà tài trợ… khi mọi sự chưa rõ ràng là cách làm việc không chuyên nghiệp. Ông Nhiệm nói mình đi đâu cũng nghe hỏi “Đội Long An có bán độ không?” khiến ông mệt mỏi. Một số lãnh đạo đội khác cũng há hốc ngạc nhiên sau một đêm ngủ dậy, cầu thủ bị xem như tội đồ.

Cần biết mỗi trận đấu ở giải hạng Nhất thường chỉ có vài trăm người xem và cao nhất khoảng 1.000 khán giả theo con số thống kê hào phóng của ban tổ chức. Cho nên có tin đồn người ta cố tình gây sốc ở giải hạng Nhất nhằm mục đích PR. Có điều nếu đúng là quảng bá bằng cách đó thì thật tệ.

Mong là VPF sẽ làm đến nơi đến chốn nghi án dàn xếp tỉ số ở giải hạng Nhất vốn đã hiu hắt khán giả lại còn xói mòn niềm tin, hoặc đòi lại công bằng cho giới cầu thủ để không bị bêu riếu là bán độ.

VietBao.vn