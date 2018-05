Ở chặng đấu áp chót dài 100 km, các tay đua xuất phát từ chân đèo Prenn tiến về TP Bảo Lộc trên lộ trình nhiều đồi dốc tiếp nối nhau. Trong một thế trận khi mà các danh hiệu cá nhân và đồng đội gần như đã an bài, cuộc tấn công tách tốp của sáu tay đua không tranh chấp giải thưởng chung cuộc diễn ra rất suôn sẻ.

Sáu tay đua tách nhóm đầu, trong đó Hà Kiều Tấn Đại (số 46, BTV Bình Dương) rất xông xáo dẫn đầu đoàn.

Nhóm đông phía sau với sự điều tiết tốc độ của êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, chủ động giữ khoảng cách an toàn so với tốp đầu.

Tại mức đến dọc đường sprint 2, Bùi Văn Sành (tuyển trẻ Việt Nam) tung nước rút đánh bại Huỳnh Minh Nghĩa (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) và đồng đội Đỗ Hùng Cường.

Vào khúc cua về mức đến TP Bảo Lộc, Hà Kiều Tấn Đại chủ động tạo tốc độ một mình một ngựa giành chiến thắng sau 2 giờ 27"39" tranh tài. Hai vị trí nhì, ba thuộc về các tay đua của Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM là Trần Thanh Nhanh và Nguyễn Cường Khang.

Quang cảnh mức đến TP Bảo Lộc nhìn từ trên cao.

Năm tay đua nhất chặng sáu trên bục nhận thưởng.

Kết quả chung cuộc sau sáu chặng, ngoại binh Sarda Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) bảo vệ thành công áo vàng. Êkíp Dược Domesco Đồng Tháp giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Đại diện BTC cuộc đua trao 10 xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học của TP Bảo Lộc.

Sáng 30-5, các tay đua thi đấu chặng cuối xuất phát từ huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) về mức đến tại TP Thủ Dầu Một - Bình Dương, lộ trình dự kiến 133 km.

VietBao.vn