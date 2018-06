Một scandal gây chấn động vừa xảy ra trong làng đua ngựa nước Anh. Ngựa đua mang tên Walk In The Sun (WITS) đã bị phát hiện có phản ứng dương tính với cocaine. Ngựa đua sử dụng chất kích thích là điều không hiếm gặp và đã bị phát hiện nhiều lần, nhưng đây là lần đầu một ngựa đua nổi tiếng bị phát giác sau rất nhiều chiến thắng.

Ngựa đua Walk in The Sun bị phát hiện có ma túy trong cơ thể

Walk In The Sun được mua với giá 1 triệu bảng (khoảng 30 tỷ đồng) vào năm 2017 và đã toàn thắng 8 cuộc đua từ khi được đưa ra thi đấu. Tuy nhiên sau khi chiến thắng trong một cuộc đua diễn ra vào tháng Hai năm nay, ngựa đua đã được kiểm tra chất kích thích và kết quả đã được xác định là WITS đã được tiêm doping, mặc dù khi đó chưa làm rõ được đó là chất gì.

Tin về kết quả thử doping ở chú chiến mã bất khả chiến bại này đã xuất hiện từ cuối tháng Ba, nhưng mới đây kết quả kiểm tra chi tiết từ các bác sĩ cao cấp đã khẳng định bên trong WITS là một lượng cocaine khá lớn đã được đưa vào chú ngựa trước mỗi cuộc đua.

Walk in The Sun được mua với giá kỷ lục 1 triệu bảng

Người huấn luyện ngựa Jeremy Noseda từ chối bình luận khi bị phóng viên đặt câu hỏi, tuy nhiên Noseda đã bị Hiệp hội đua ngựa Anh Quốc điều tra vì hành vi sử dụng chất kích thích cho ngựa đua của mình. Noseda bị nghi đã đưa cocaine vào làm một phần của thức ăn nuôi ngựa hàng ngày nhưng tránh 1 tuần trước ngày đua để qua mặt các cuộc kiểm tra doping tức thời thường diễn ra sau các cuộc đua. Đây không phải lần đầu, cách đây 2 năm Noseda đã bị phạt vì tiêm steroid cho ngựa đua của mình.

1 năm trước Walk In The Sun được xem là một trong những chú ngựa đua triển vọng nhất của làng đua ngựa nước Anh do tốc độ rất nhanh. Khi được mua với giá 1 triệu bảng (30 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra vào năm 2017, Walk In The Sun lập kỷ lục mới về mức giá mua cho một ngựa đua, phá kỷ lục cũ 320.000 bảng lập ở đầu năm cho một chú ngựa mang tên Maire Banrigh đến từ Ireland.

