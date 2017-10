Danh sách ĐT Việt Nam hiện tại Thủ môn (3): Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa). Hậu vệ (6): Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL). Tiền vệ (10): Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Hữu Dũng, Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội). Tiền đạo (6): Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội), Đức Chinh (Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương).