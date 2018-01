Chuột rút (chứng co cơ do lạnh hay hoạt động quá sức) là điều thường xuyên xảy ra với các cầu thủ nội, vốn được đánh giá là có thể lực hạn chế. Từ trước tới nay, dù ở cấp độ CLB hay đội tuyển, mỗi khi thi đấu quá căng thẳng, việc nhiều cầu thủ nằm sân do chuột rút được coi là chuyện... rất bình thường của bóng đá Việt Nam.

Một cầu thủ Việt Nam bị chuột rút, trong trận cầu căng thẳng

Thế nhưng, ở VCK U23 châu Á, tuyệt nhiên chưa thấy ca chuột rút nào xảy ra, bất chấp các học trò của HLV Park Hang-seo vừa trải qua 3 trận đấu vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là ở trận đấu "sinh tử" với U23 Syria vào tối 17-1.

Trong 90 phút nghẹt thở này, các học trò của ông Park đã chơi kiên cường và lăn xả, tới giọt mồ hôi cuối cùng để bảo vệ khung thành đội nhà. Đấy là còn chưa kể thời tiết ở Thường Thục (Tô Châu, Trung Quốc) lúc này đang rất lạnh.

Công Phượng chơi lăn xả nhờ thể lực dồi dào

Có thể thấy yếu tố thể lực chính là sự khác biệt lớn nhất kể từ khi HLV Park Hang-seo cầm quân. Các cầu thủ đều khỏe lên trông thấy và hoàn toàn có thể tranh chấp một cách sòng phẳng hơn trước những đối thủ to cao và sức khỏe vượt trội đến từ Hàn Quốc, Australia và Syria.

Ngay cả những người vốn "mong manh" như Xuân Trường hay Công Phượng đều lì lợm, rắn rỏi hơn và không ngại va chạm. Chính điều này là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành quả giành vé tứ kết của U23 Việt Nam.

Hơn 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu với U23 Iraq có thể là hơi ít để U23 Việt Nam phục hồi hoàn toàn thể lực, nhưng hy vọng một lần nữa, ông Park sẽ có biện pháp của riêng mình để chúng ta có thể chơi không quá lép vế trước đối thủ rất mạnh này.

VietBao.vn