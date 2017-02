Lẽ ra cuộc đối đầu giữa Juventus và Inter Milan đã có tỷ số hòa không bàn thắng khi thủ thành người Slovenia Samir Handanovic cản phá thành công hàng chục pha hãm thành nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà Juventus. Juventus có những pha hãm thành liên tiếp, khởi đầu là cú sút của Paolo Dybala ở phút thứ ba và phút 12 rồi cú sút của Miralem Pjanic ở phút 44 và phút 54, cú sút của Higuian ở phút 78 và pha đánh đầu của Mario Mandzukic ở phút 87. Nhưng tất cả những pha sóng gió đều không thể vượt qua được sự xuất sắc của Samir Handanovic.

Phải chờ đến sự xuất thần của tiền vệ cánh người Colombia Juan Cuadrado đang được Chelsea cho mượn với cú sút từ khoảng cách 25m ở phút 45, Samir Handanovic mới bị khuất phục. Với trận thắng sít sao này, đoàn quân của huấn luyện viên Massimiliano Allegri đã có 54 điểm và hoàn thành chuỗi bốn trận thắng liên tiếp để tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, hơn đội nhì bảng AS Roma bốn điểm. Trong khi đó, trận thua này khiến Inter Milan mất vị trí thứ tư vào tay Lazio và rơi xuống vị trí thứ năm, một vị trí ngày càng xa rời chức vô địch.

AS Roma trong trận đấu muộn nhất vòng 23 đã có trận thắng đậm 4-0 trước Fiorentina để tiếp tục bám đuổi Juventus. Chiến thắng này cũng giúp AS Roma củng cố vị trí nhì bảng khi hơn đội thứ ba Napoli 2 điểm. Trong trận đấu diễn ra trước đó, Napoli đã thể hiện quyết tâm cao độ khi giành chiến thắng đậm 7-1 trước Bologna trong trận đấu mở màn vòng 23. Bằng nỗ lực và quyết tâm cao, Napoli và AS Roma cùng tranh đấu quyết liệt với “bà đầm già” thành Turin trong cuộc đua tới chức vô địch mùa bóng 2016-2017. Lợi thế đang tạm nghiêng về Juventus khi họ còn một trận chưa đấu. Với thực lực như hiện nay, rất khó cho AS Roma hay Napoli có thể ngăn cản Juventus đoạt chiếc cúp vô địch Scudetto lần thứ sáu liên tiếp để phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử của giải Serie A.

Ở nhóm bám sát phía sau, cả Lazio, Inter Milan và Atalanta đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành một suất lọt vào tốp ba. Khoảng cách giữa ba đội không có nhiều khác biệt khi đội đứng thứ tư có 43 điểm còn Inter Milan và Atalanta đứng thứ năm và thứ sáu đều có 42 điểm. Trong tình thế này, mục tiêu được coi là khả thi nhất đối với ba đội chính là suất dự đấu trường Europa League mùa bóng tới.

Trong cuộc đua đầy căng thẳng ở mùa bóng năm nay, đội bóng từng vang bóng một thời AC Milan dường như đang thất thế khi chỉ có được 37 điểm và tạm xếp vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, bằng điểm với Fiorentina nhưng kém về hiệu số bàn thắng thua. AC Milan đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao khi họ làm mưa làm gió trong suốt thập niên 1980 và 1990. Giờ đây, Juventus mới là đội bóng bất khả chiến bại ở Serie A.

Sẽ rất khó cho đội bóng nào “truất ngôi” được Juventus ở mùa bóng này nếu như các học trò của huấn luyện viên Massimiliano Allegri tiếp tục thi đấu chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong tiến công như thời gian qua.

THIÊN THANH

VietBao.vn