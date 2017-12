Theo thể thức bốc thăm, 16 đội sẽ chia làm nhóm hạt giống (8 đội nhất bảng) và không hạt giống (8 đội nhì bảng). Các đội ở cùng nhóm, ở cùng một quốc gia và từng ở cùng vòng bảng sẽ không gặp nhau.

8 đội đầu bảng gồm: Man Utd (bảng A), PSG (bảng B), AS Roma (bảng C), Barcelona (bảng D), Liverpool (bảng E), Man City (bảng F), Besiktas (bảng G), Tottenham (bảng H).

8 đội xếp thứ 2 các bảng gồm: Basel (bảng A), Bayern Munich (bảng B), Chelsea (bảng C), Juventus (bảng D), Sevilla (bảng E), Shakhtar Donetsk (bảng F), Porto (bảng G), Real Madrid (bảng H).

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 UEFA Champions League 2017/2018

Kết quả 8 cặp đấu như sau: Juventus vs Tottenham, Basel vs Man City, Porto vs Liverpool, Sevilla vs M.U, Real Madrid vs PSG, Shakhtar vs Roma, Chelsea vs Barca, Bayern vs Besiktas.

Theo kế hoạch, các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017/2018 sẽ diễn ra vào các ngày 14, 15, 21, 22-2-2018. Loạt trận lượt về vào các ngày 7, 8, 14, 15-3-2018.

