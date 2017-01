Ra sân muộn nhất vòng 22 Giải Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Hull City trên sân nhà Stamford Bridge (K+1 trực tiếp 23 giờ 30 phút ngày 22-1), Chelsea sẽ chào đón sự trở lại của Diego Costa với hy vọng chân sút hay nhất The Blues mùa này sẽ lập công để bảo đảm thầy trò HLV Antonio Conte vẫn giữ được khoảng cách an toàn ở ngôi đầu.

Trên lý thuyết, mục tiêu thắng Hull không nằm ngoài tầm tay của Chelsea bởi ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, thầy trò HLV Conte thắng 2-0 ngay trên sân KCOM. Người lập công ở trận đó là Costa. Tuy nhiên, sau một loạt biến cố ngoài lề khiến Costa phải vắng mặt ở hai trận gặp Peterborough và Leicester, nhiều CĐV của Chelsea lo sợ chân sút số 1 giải ngoại hạng mùa này sẽ “trở chứng” dù tuần này sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Ai cũng hiểu dù vì sức khỏe hay “làm reo” để đòi tăng lương, Costa cũng cần được ra sân để chứng tỏ giá trị. Đây là điều đã được HLV Conte trù tính và nhà cầm quân người Ý hy vọng cậu học trò khó bảo này sẽ lại tiếp tục “nổ súng”, tránh cho Chelsea một kết cục tệ hại như ở cuộc đối đầu với Tottenham hồi đầu tháng.

Cuối tuần trước, Hull lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc chiến trụ hạng nhờ chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. Niềm tin mong manh ấy sẽ trở nên chắc chắn hơn nếu tân HLV M. Silva có thể tiếp tục giúp đội bóng này lấy được 3 điểm trong chuyến làm khách ở London dù biết là rất khó. Mười cuộc chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Hull chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 trận hòa cùng với 8 lần bại trận trước Chelsea.

Diego Costa trở lại khiến Chelsea vừa mừng vừa loẢnh: Reuters

Chelsea tự tin khi gặp Hull, tuy nhiên phần còn lại của Giải Ngoại hạng Anh đều mong chờ một cú sốc tại Stamford Bridge. Nếu điều đó xảy ra, không loại trừ khả năng Chelsea có thể mất ngôi đầu ngay những loạt trận đầu tiên của tháng 2. Khi đó, thầy trò HLV Conte phải chạm trán 2 đại gia đang bám sát phía sau là Liverpool và Arsenal.

Cuộc chiến giữa Arsenal và Burnley trên sân Emirates (BĐTV, 21 giờ 15) báo trước một đêm không yên tĩnh cho bóng đá thành London. Áp lực sẽ càng đè nặng lên vai các chiến binh của HLV A. Wenger một khi Liverpool cũng như Tottenham có trọn 3 điểm ở các trận đấu sớm một ngày trước đó.

Mười chuyến làm khách gần đây nhất, Burnley thua 9, hòa 1. May mắn cho họ là vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng tương đối an toàn, không buộc họ phải quyết đấu, nhất là khi đội bóng này giành được đến 3 trận thắng ở 5 lần xuất quân gần nhất. Trong khi đó, Arsenal lại đang có được phong độ khá ổn định với 2 thắng, 1 hòa kể từ những ngày đầu năm mới 2017. Nếu đánh bại được Burnley, “pháo thủ” sẽ có cơ hội cải thiện vị trí của mình, hiện đứng thứ tư giải ngoại hạng với 1 điểm ít hơn so với Tottenham, Liverpool và kém 8 điểm so với đội đầu bảng Chelsea.

Lịch truyền hình trực tiếp đêm 22-1

Anh: Southampton - Leicester (19 giờ, Thể thao TV, BĐTV).

Ý: Juventus - Lazio (18 giờ 30 phút, BTV5), Palermo - Inter Milan (21 giờ, BTV5).

Tây Ban Nha: Bilbao - Atletico Madrid (22 giờ 15 phút, K+PM), Eibar - Barcelona (2 giờ 45 phút, 23-1, K+PM).

VietBao.vn

Đông Linh