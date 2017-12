Chelsea nhiều khả năng sẽ phải trả giá đắt cho trận hòa Atl.Madrid. Vì vị trí thứ 2 bảng C khiến họ phải đụng độ những đối thủ rất mạnh, là ứng cử viên cho chức vô địch, ngay tại vòng knock out Champions League!

Chelsea sẽ gặp khó khăn ở vòng knock out Champions League

Thày trò ông Conte vừa hoàn tất chiến dịch vòng bảng Champions League bằng trận hòa 1-1 trước Atl.Madrid trên sân nhà Stamford Bridge. Trong khi đó, AS Roma đã giành trọn 3 điểm ở lượt đấu này. Như vậy, Chelsea và AS Roma đều có cùng 11 điểm nhưng đại diện Serie A xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Việc chỉ có được vị trí thứ 2 bảng C khiến Chelsea nhiều khả năng sẽ gặp những đối thủ rất mạnh tại vòng knock out Champions League. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu, Chelsea sẽ không phải so tài với các đội bóng Anh ở vòng tới nên họ sẽ gặp 1 trong 3 đội đầu bảng là Barcelona, Paris St German hoặc Besiktas.

Điều đó có nghĩa là nguy cơ Chelsea đụng đối thủ cực mạnh là rất cao, nhưng nếu may mắn hơn “The Blues” chỉ phải so tài với đại diện của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Conte lại cho rằng chính Barcelona, Paris St German mới mang tâm lý e ngại nếu giáp mặt Chelsea ở vòng knock out.

“Một khi đã vượt qua vòng bảng, bạn phải sẵn sàng tư tưởng đối đầu với những đối thủ khó chơi. Tôi đang chờ đợi để biết kết quả bốc thăm nhưng có điều chắc chắn là các đội bóng đều không vui vẻ gì nếu phải so tài với Chelsea”, ông Conte tuyên bố.

Ngôi sao người Bỉ Eden Hazard cũng có chung suy nghĩ với ông thày. “Không quan trọng sẽ phải gặp đối thủ nào. Vì chúng tôi là Chelsea, một trong những đội bóng mạnh nhất hiện nay. Chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì”, tiền vệ này nói.

Minh Quang (Mail)

