Chelsea đã không thắng trong 6 lần gần nhất đối đầu Liverpool tại giải Ngoại hạng (hòa 3, thua 3), thành tích tệ hại nhất kể từ sau quãng thời gian từ 1985 đến 1990. Khi đó, "The Blues" đã trải qua 10 trận đấu mà không thể đánh bại "The Kop" dù chỉ 1 lần.

Ở trận lượt đi trên sân Anfield vào tháng 11/2017, Liverpool và Chelsea hòa nhau 1-1. Mo Salah là người mở tỷ số cho "The Kop" ở phút 65, trong khi Willian giúp "The Blues" giành lại 1 điểm bằng pha lập công muộn ở phút 84.

"Có một từ tôi vẫn thường xuyên nói về Real Madrid, đó là chất lượng. Họ sở hữu một đội hình có chiều sâu, đó là lý do mà tôi vẫn nghiêng về Real Madrid sẽ giành chiến thắng trước Liverpool."

Liverpool - khi tầng lớp trung lưu nổi loạn

Thành công của Liverpool ở cúp châu Âu khiến gã nhà giàu Chelsea thấy xấu hổ. "The Kop" không giàu, nhưng lại làm được điều "The Blues" chẳng thể với tới mùa này. Chua xót hơn khi đội bóng thành phố cảng tiến vào trận tranh ngôi vô địch bằng món hàng thừa do chính Chelsea thải loại.