Người Anh luôn chủ trương xây dựng cho mình một cách cổ vũ riêng trong niềm tự hào họ là cái nôi của bóng đá nhân loại

nơi khai sinh môn bóng đá . Còn người Tây Ban Nha khi cổ vũ bóng đá có chút hoang dại của dòng máu La tinh và để cho cảm xúc hoang dại có phần bay bổng.

Nhưng rạng sáng 2-6, hai lực lượng cổ động viên của Liverpool và Tottenham cố gắng xây dựng một phong cách cổ vũ rặt chất Anh nơi xứ bò tót Tây Ban Nha.

Hai bài hát truyền thống của hai đội You’ll Never Walk Alone của Liverpool và When the Spurs go Matching In của Tottenham sẽ được nâng tầm lên là những ca từ “bán cổ điển” và mang tính hàn lâm.

Fan Liverpool hứa sẽ cất cao bài You’ll Never Walk Alone tại thánh địa Tây Ban Nha.

Báo chí quốc tế đang phân tích và bình luận về cái gọi là “nghệ thuật Anh” giữa đất nước La tinh - Tây Ban Nha.

Giữa lòng thủ đô của một đất nước La tinh, hai lực lượng fan của hai đội bóng Anh cố gìn giữ và phát huy “nghệ thuật Anh” trong cổ vũ.

Liverpool sẽ gửi thông điệp đến Tottenham bằng truyền thống hào hùng của CLB ở giải đấu châu lục qua các lần vô địch trong quá khứ. Những thành tích ấy sẽ được đưa lên những tấm panel đỏ lớn ở sân Wanda Metropolitano.

Các fan đại diện cho Liverpool và Tottenham hứa hẹn sẽ mang văn hóa bóng đá Anh như một thông điệp đến và lan tỏa tại xứ bò tót.

VietBao.vn