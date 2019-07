Federer - Nadal - Wimbledon 2019 không hay, không kịch tính, không đỉnh cao, không có gì nhỉnh hơn so với Federer - Nadal - Wimbledon của mùa giải 2008. Trận tái đấu của hai huyền thoại tại Wimbledon sau 11 năm chỉ có một thứ hơn duy nhất so với trận chiến đầu tiên, đó là tổng số tuổi của cả hai hôm nay đã là 70 so với trước đó là 48. Không ai chống lại được quy luật thời gian.

Hai ông vua của tennis thế giới chạm trán ở bán kết Wimbledon

Nhưng vì cả hai đều là vua, "vua sân cỏ" Federer có thắng "vua sân đất nện" Nadal trên lãnh địa của mình cũng là chuyện bình thường. Ở trận bán kết Wimbledon 2019 kết thúc nửa đêm 12-9, Federer vượt qua Nadal trong vòng 4 ván (7-6, 1-6, 6-3, 6-4) để giành quyền góp mặt ở trận chung kết, chờ đối đầu cùng hạt giống số 1 Novak Djokovic.

Federer - ông vua không tuổi ở Wimbledon

Nên nhớ, nếu như Federer chưa một lần thắng được Nadal ở Roland Garros, vùng đất ngự trị của Nadal thì ngược lại, Nadal 11 năm trước không chỉ thắng Federer ở trận chung kết Wimbledon mà còn hủy hoại giấc mơ 5 lần vô địch liên tiếp của Federer, bằng chiến thắng nghẹt thở 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 sau 4 giờ 48 phút.

Nadal vùng lên mạnh mẽ ở ván thứ nhì

... thời điểm khó khăn của Federer ở bán kết

Federer giờ đây tuy không còn là "tàu tốc hành" như ngày trước nhưng với khoảng thời gian ngự trị các giải Grand Slam, từ lần đầu tiên năm 2003 tại Wimbledon và mới nhất với danh hiệu thứ 20 tại giải Úc mở rộng 2018, trải dài đến 15 năm thì "con tàu" Fedex không chỉ tốc hành mà còn bền bỉ. Con tàu như thế là con tàu "ĐỈNH" của "ĐỈNH"!

Tuổi 37 không ngăn nổi Federer tỏa sáng tại Wimbledon

Liệu vào ngày 14-7 tới, Federer có nối dài quãng thời gian kể trên thành 16 năm giữa hai lần đăng quang đầu tiên và mới nhất, cũng ở một trận chung kết Wimbledon? Khó, khi Federer phải đối mặt với "kẻ phá bĩnh" Novak Djokovic đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Djokovic không chỉ đang là tay vợt số 1 thế giới, lần lượt trẻ hơn Nadal 1 tuổi và Federer 5 tuổi, nhưng đã, đang và sẽ còn được ghi nhận là tay vợt toàn diện nhất trong lịch sử.

Djokovic vượt qua Bautista Agut ở bán kết Wimbledon

Djokovic đang sở hữu 15 danh hiệu Grand Slam, ít hơn Nadal 3 danh hiệu và còn kém Fedex 5 lần được xướng tên trên bục chiến thắng của hệ thống 4 giải Grand Slam. Không là "vua" ở riêng mặt sân nào nhưng Djokovic xứng đáng được xem là "cỗ máy hủy diệt" trên mọi đấu trường từ Grand Slam cho đến hệ thống giải Masters.

Ai thắng ai trong trận siêu kinh điển Wimbledon ngày 14-7?

5 năm trước, Djokovic đã thắng Federer trong trận chung kết Wimbledon 2014 đầy kịch tính với tỷ số 3-2. Ai sẽ đăng quang ở Wimbledon 2019 - Djokovic hay Federer - là câu chuyện của ngày 14-7. Còn giờ đây, chúng ta cùng chào đón "vua sân cỏ" Federer, tay vợt có phong cách thi đấu lịch lãm nhất lịch sử, một "quý ông" (gentlement) đúng nghĩa, như cách gọi có phần khác biệt mà Wimbledon dành cho các tay vợt nam trong khi 3 giải Grand Slam còn lại chỉ gọi họ thuần túy là là "men"!

Hoàng Tú - Ảnh: Reuters