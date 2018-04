Ngày 8/4, chặng đua thứ 10 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2018, từ TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 109 km đã chứng kiến những biến động lớn trên đường đua cùng những tranh cãi xung quanh sự cố lạc đường của nhóm VĐV Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Chặng 10 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018 chứng kiến nhiều biến động và tranh cãi.

Chặng đua khởi đầu hấp dẫn, khi tay đua Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) chứng tỏ tham vọng đánh chiếm áo chấm đỏ vua leo núi. Bất chấp Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) xuất sắc cán đích đầu tiên đỉnh đèo Hải Vân, tay đua ngoại binh người Pháp Loic về nhì đèo Hải Vân, nhưng về nhất đèo Phước Tượng, hạng 5 đèo Phú Gia đã giúp tay đua này có điểm tích lũy cao hơn, chiếm áo chấm đỏ vua leo núi.

Những pha tấn công trên đèo của Loic Desriac kéo theo nhóm gần 20 tay đua mạnh khác đeo bám thành công, trong đó có áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Loic Desriac chiếm áo đỏ cho vua leo núi.

Ở tốp đầu này, Gạo Hạt ngọc trời An Giang và Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM cùng có ưu thế lớn về quân số. Ê-kip An Giang chủ động kéo đoàn đông về đích nhằm đưa chủ lực Nguyễn Thành Tâm cải thiện thành tích nhằm tranh chấp áo vàng lẫn áo xanh.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ cách đích chưa đầy 400m khi nhóm các tay đua đi đầu này thay vì rẽ trái về đích đã rẽ phải theo 1 mô tô trong đoàn. Ngay lập tức các trọng tài phía sau lên thông báo nhầm đường. Các tay đua An Giang đang kéo đoàn phía trước nên quay đầu chậm hơn và không đạt thành tích như mong muốn dẫn đến bức xúc.

Tay đua Mai Nguyễn Hưng về nhất chặng 10 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018.

Trao đổi cùng phóng viên, tay đua Nguyễn Thành Tâm cho rằng sự cố đi nhầm đường khiến anh mất ngôi nhất chặng bởi các đồng đội đang hỗ trợ cho anh về đích và anh cũng là tay đua có nước rút tốt nhất ở tốp này.

“Nếu về nhất chặng tôi được 10 giây thưởng, thu ngắn khoảng cách với áo vàng Huỳnh Thanh Tùng trên bảng xếp hạng cá nhân. Ngoài ra tôi cũng được thưởng 15 điểm áo xanh, vươn lên bằng điểm với người đang giữ danh hiệu này là Lê Nguyệt Minh cùng phần thưởng 20 triệu đồng cho ngôi nhất chặng. Tôi cùng các đồng đội đã mất hết những thứ lẽ ra thuộc về mình, tôi muốn Ban tổ chức xem lại lỗi của ai và ai sẽ chịu trách nhiệm”, Nguyễn Thành Tâm cho biết.

Trong khi đó, ông Lê Văn Phú, Trưởng Ban TDTT Đài Truyền hình TPHCM, Trưởng Ban điều hành cuộc đua khẳng định mô-tô đã không dẫn nhầm đường: “Việc đội An Giang đi lạc là sự cố khách quan trên đường đua, khi ngay bản thân tôi cũng nhắc trên bộ đàm suốt chặng đua là coi chừng mưa to ảnh hưởng đến các vạch vẽ hướng dẫn trên đường. Tuy vậy, đây là lỗi của phía An Giang, khi ngay cả HLV không xem kỹ diễn giải lộ trình chi tiết đường đua đã được ghi chú rõ ràng trên các tài liệu phát ra cho các lãnh đội.

Ngoài ra, nhóm đầu có lực lượng mô-tô dẫn đường với còi hụ, mô-tô lớn và công an phía trước chỉ cách khoảng trong tầm mắt, không hiểu sao họ lại có thể đi lạc như vậy được. Còn mô-tô phía trước nhóm đầu là mô-tô tiền phương, khi gặp ngã 3 xương cá thì họ chạy thẳng để vòng lại hỗ trợ nhóm sau, không phải là mô-tô dẫn đường. Tôi cũng không hiểu cùng trong một nhóm nhưng tại sao có VĐV đi đúng mà An Giang lại lạc”.

Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục giữ áo vàng sau 10 chặng đua đầu tiên ở giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018.

Tại đích đến, tay đua Mai Nguyễn Hưng của Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đã về nhất. Về trong nhóm an toàn, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) và Lê Nguyệt Minh (TPHCM) đã bảo vệ thành công chiếc áo vàng và áo xanh, còn chiếc áo trắng tạm thuộc về tay đua trẻ Cao Trung Hiếu của Quân khu 7.

Ngày mai (9/4), giải sẽ diễn ra chặng đua thứ 11 từ TP.Đà Nẵng đi TP.Quảng Ngãi, lộ trình dự kiến 133 km./.

