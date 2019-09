Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

US Open 2019

Stan Wawrinka

Sau khi chia tay cô vợ Ilham Vuilloud vào năm, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, chính xác là vào tháng 4/2015, "Người thép" Stan Wawrinka đã bước vào mối tình với người đẹp tennis, Croatia - Donna Vekic khi đó 18 tuổi. Mối tình đẹp giữa "trai tài gái sắc" của làng tennis kéo dài hơn 4 năm trước khi cả hai "đường ai nấy đi" trước thềm Roland Garros 2019.

Stan Wawrinka chia tay Vekic (trái) và đang bị đồn hẹn hò với Victoria Silvstedt (phải)

Hai người chia tay vì lý do "cả hai không có thời gian dành cho nhau vì quá đầu tư cho việc thi đấu", người ta tạm tin nhưng khi thấy "Người thép" có bạn gái mới tại US Open 2019 thì nhiều người cho rằng Wawrinka đã phản bội.

Thi đấu US Open 2019, mỹ nhân 23 tuổi Donna Vekic vẫn "lẻ bóng" còn theo tờ Tennisworldusa, bên cạnh "Người thép" luôn có người mẫu hàng đầu Thụy Điển - Victoria Silvstedt chăm sóc. Trang tin này cho biết, Victoria có mặt trên khán đài cổ vũ và ở cùng Wawrinka trong 2 tuần tham dự US Open tại New York. Silvstedt còn chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội khi Wawrinka đánh bại tay vợt Pháp - Jeremy Chardy.

Sau mối tình với "cô bé" kém 11 tuổi (Vekic), Wawrinka quyết định "lái máy bay" bởi người mẫu Thụy Điển hơn tay vợt Thụy Sỹ đúng 10 tuổi.

Vekic giờ đã là bạn gái cũ của "Người thép"

Tay vợt xinh đẹp này từng yêu Wawrinka hơn 4 năm

Victoria Silvstedt là mối tình hiện tại của Wawrinka

Hơn 10 tuổi "không thành vấn đề"

VietBao.vn