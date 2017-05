Những giọt nước mắt đã rơi trên gò má Jose Mourinho. Cuối cùng, Man United cũng đã có được danh hiệu "đáng kể" đầu tiên tính từ sau ngày Sir Alex chia tay Old Trafford...

Hai bản hợp đồng đắt giá nhất của Mourinho đem về cho , với tổng trị giá gần 120 triệu bảng đã cùng lên tiếng trong trận chung kết Europa League. Bàn thắng có phần may mắn của Pogba mở đầu, và cú ngả người sút bóng của Mkhitaryan đã kết thúc đêm vui của Quỷ đỏ trên Friend Arena.

Không có nhiều điều để nói về chiến thắng của Man United trước Ajax trong trận chung kết Europa League, khi Quỷ đỏ thành Manchester đã có một thế trận lấn lướt hoàn toàn trước đội bóng vô địch Hà Lan, thậm chí thủ thành Sergio Romero hầu như còn chẳng phải "động chân tay" trước các pha vây hãm khung thành của các cầu thủ Ajax.

Bàn thắng đến sớm ở ngay phút 18 của Pogba đã giải tỏa tâm lý, giúp các cầu thủ Man United chơi thong dong trước đối thủ, và bàn thắng của Mkhitaryan ở ngay phút thứ 2 của hiệp đấu thứ hai giúp họ nắm chắc chiến thắng trong tay.

Cú sút xa chạm chân đổi hướng của Pogba khiến thủ thành Onana bó tay chịu thua.

Man United chỉ kiểm soát có 31% thời lượng cầm bóng, nhưng đấy là họ nhường cho đối phương để rập rình phản công, và hầu hết các đường bóng qua chân các cầu thủ Ajax đều tỏ ra vô hại, bởi trước các học trò dày dạn kinh nghiệm của HLV Mourinho, "những đứa trẻ" của đội bóng Hà Lan chẳng thể tạo nổi một pha tấn công nguy hiểm.

Đáng chú ý nhất trên sân, ngoài hai bàn thắng của Man United, phải kể đến màn ăn mừng vui sướng đến nghẹt thở của thầy trò HLV Jose Mourinho. Đã lâu lắm rồi, người ta mới có dịp chứng kiến Mourinho vui sướng đến thế, ôm chầm lấy con trai, lăn lộn trên mặt cỏ, và cả những giọt nước mắt rưng rưng đến nghẹn ngào.

Tất cả các cầu thủ Man United có mặt trên sân, dù đá chính, dự bị hay chấn thương phải ngồi ngoài đều bày tỏ cảm xúc mãnh liệt với chiếc cúp "quý như vàng" đoạt được, bởi nó không chỉ là danh hiệu "coi được" đầu tiên sau thời Sir Alex Ferguson, mà nó còn mở ra cánh cửa cho họ đến với đấu trường Champions League danh giá, đến với cơ hội làm lại ở mùa bóng sau.

Cú ngả người móc bóng tuyệt đẹp của Mkhitaryan ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.

26 năm trước, lịch sử hào hùng của triều đại Sir Alex Ferguson ở Old Trafford bắt đầu bằng chiếc Cup Winners" Cup. 14 năm trước, Mourinho cũng bắt đầu sự nghiệp hào hùng của mình bằng chức vô địch UEFA Cup. Bốn năm sau ngày đến với Old Trafford, Sir Alex có chiếc cúp châu Âu đầu tiên, và 4 năm sau ngày ông rời đi, Old Trafford đón chiếc cúp châu Âu đầu tiên thời "hậu Sir Alex".

Và giờ đây, sau những tháng ngày khủng hoảng, rốt cục Man United đã tìm được cho mình niềm tin để hướng về tương lai, với chiếc cúp Europa League, cùng tấm vé dự Champions League. Bỏ lại vinh qua và cay đắng sau lưng mà tiến lên phía trước nào, Quỷ đỏ!

Tỷ số: Man United 2-0 Ajax

Đội hình thi đấu

Ajax: Onana; Riedewald (De Jong, 82’), De Ligt, Sanchez, Veltman; Ziyech, Schone (De Beek, 70’), Klaassen; Younes, Dolberg (Campos, 62’), Traore.

Man United: Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Herrera; Mata (Rooney, 90’), Fellaini, Pogba, Mkhitaryan (Lingard, 74’); Rashford (Martial, 84’).

Ghi bàn

Man United: Pogba (18’), Mkhitaryan (47’)

