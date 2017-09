• Bảng A: CSKA Moscow - MU 1-4; Basel - Benfica 5-0. Tiền đạo tân binh Lukaku xứng danh “thần bàn” ghi cú đúp nâng tổng số bàn lên 10 qua chín trận. Bảng này MU 6 điểm, Basel và CSKA cùng 3 điểm và Benfica 0 điểm. • Bảng C: Atletico Madrid - Chelsea 1-2; Qarabag - AS Roma 1-2. Đại diện Tây Ban Nha dẫn trước từ bàn thắng của Griezmann trên chấm 11 m. Nhưng tân binh Morata của Chelsea gỡ hòa 1-1, rồi đến phút 90+4 Batshuayi đánh đầu cháy lưới giúp đội khách thắng ngược 2-1. Bảng này Chelsea 6 điểm, AS Roma 4 điểm, Atletico Madrid 1 điểm, Qarabag 0 điểm. • Bảng D: Juventus - Olympiakos 2-0; Sporting - Barcelona 0-1. Barcelona có một trận đấu kém thuyết phục nhưng có một bàn may mắn trên sân đối thủ. Barcelona 6 điểm, Juventus và Sporting cùng 3 điểm, Olympiakos 0 điểm.