Theo lịch trình của tỉnh Nghệ An, sau khi đón các cầu thủ U-23 Việt Nam quê Nghệ An từ sân bay Vinh (Nghệ An) thì sẽ có hành trình “diễu hành” từ sân bay Vinh - Đại lộ Lê Nin - đường Trường Thi

- cổng Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh).

Rất đông người hâm mộ chen lấn, xô đẩy ở khu vực đón cầu thủ tại sân bay Vinh.

Tuy nhiên, khi chuyến bay chở các cầu thủ từ Nội Bài (Hà Nội) chưa hạ cánh xuống sân bay Vinh đã có rất đông người hâm mộ ra sân bay Vinh chen lấn nhau mong được tận mắt thấy, gặp các cầu thủ. Lượng người quá đông khiến khu cổng chờ đón ở sân bay Vinh “thất thủ”.

Ba cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh tại buổi lễ vinh danh.

Do vậy, ban tổ chức đã phải đưa các cầu thủ Công Phượng, Xuân Đức, Văn Mạnh lên chiếc ô tô 24 chỗ, bí mật ra cửa sau ra quốc lộ 1A để về quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ vinh danh.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa và bằng khen cho ba cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh dưới chân tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh các cầu thủ quê Nghệ An - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Đội tuyển U23 Việt Nam đã khơi dậy lòng tự hào và sự đoàn kết của toàn dân tộc, tạo được tình cảm lớn lao của dân tộc và chạm đến từng trái tim của người dân xứ Nghệ.

Trong chiến công đó, Nghệ An hết sức tự hào vì có sự đóng góp quan trọng, xuất sắc của bốn cầu thủ là người con quê hương. Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Hoàng - các em chính là những “Chiến binh quả cảm”, là sứ giả của hạnh phúc, xứng đáng ngôi vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam, người hâm mộ xứ Nghệ…

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Xuân Đường đã trao tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và bốn suất quà cho bốn cầu thủ. Mỗi suất quà trị giá 51,3 triệu đồng... Đối với cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng, do bận gặp mặt CLB chủ quản nên không về kịp dự buổi lễ.

Người dân diễu hành trên đường Trường Thi (TP Vinh) đón các cầu thủ đêm 30-1.

Ba cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh đã đội mưa, rét giao lưu, hát cùng người hâm mộ quê nhà Nghệ An.

VietBao.vn