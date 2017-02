Chiều 19-2, một sự việc hi hữu đã xảy ra trên sân Thống Nhất. Các cầu thủ Long An đã rời sân để phản đối quyết định của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư trong trận "chung kết ngược" gặp chủ nhà TP.HCM ở vòng 6 V-League 2017.

Cụ thể, vào phút thứ 81 của trận đấu, trong một pha tranh chấp của tiền đạo Dyachenko (TP.HCM ) và cầu thủ Hoàng Lâm (Long An), sau khi Dyachenko té ngã, ngay lập tức trọng tài Thư đã xử cho đội bóng TP. HCM một quả phạt đền ở chấm 11m.

Pha phạt đền này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Long An, thậm chí đội bóng này còn "rủ nhau" rời sân bóng, bỏ trận đấu để tỏ thái độ không hài lòng với quyết định trên, bất chấp sự kêu gọi của trọng tài.

Thủ môn Minh Nhựt tỏ ý không muốn bắt pha penalty của Victor

Trận đấu đã bị gián đoạn tới 10 phút, cuối cùng chỉ có thủ môn Minh Nhựt quay trở lại sân để bắt quả phạt đền, tuy nhiên, Minh Nhựt quay lưng lại tỏ thái độ không muốn bắt pha penalty cầu thủ Victor - người thực hiện quả phạt đền của đội bạn.

Sau trận đấu kỳ lạ này, cầu thủ Hoàng Lâm của câu lạc bộ Long An đã lên trang cá nhân bày tỏ thái độ bức xúc của mình trước phán quyết của trọng tài. Anh chia sẻ trên facbook: “Không cần nói gì nữa. Hàng nghìn khán giả và trọng tài biên đã thấy nhưng chỉ có trọng tài chính là không thấy. Mong Ban kỷ luật làm cho ra lẽ vụ này”.

Không những vậy, chân sút này mỉa mai những cầu thủ khác của đội bạn vì đã không thể hiện thái độ "chơi đẹp" trong trận đấu này: “Hình như số 9 và số 10 đội bạn chưa bao giờ biết ghi bàn hay sao đó. Để cầu môn trống không mà cũng ghi bàn hay thật”.

Đáp lại lời chỉ trích này của Hoàng Lâm, ông Alain Fiard, HLV trưởng CLB TP.HCM đã có những phát biểu phản pháo trong một cuộc họp báo.

Ông cho biết, đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một trận đấu như vậy, theo ông đây là trận đấu tệ hại nhất từ đầu mùa giải, chính vì hành động của các cầu thủ Long An mà các cầu thủ trong câu lạc bộ của ông đã không có cơ hội để chơi hết sức mình.

Hơn nữa, khi được trợ lý ghi lại băng ghi hình pha va chạm dẫn đến quả phạt đền ở chấm 11m của câu lạc bộ TP.HCM, ông Fiard khẳng định đã có lỗi trong tình huống đó và việc trọng tài xử phạt là hoàn toàn đúng.

Khi được hỏi "Tại sao TP.HCM không lựa chọn giải pháp fair-play khi cầu thủ Long An đứng yên mà vẫn tấn công và ghi bàn?", ông nói: "Khi tỉ số là 5-2, cầu thủ Long An không thi đấu tiếp nên cầu thủ chúng tôi cũng quyết định không tấn công nữa. Trong khi chúng tôi ghi bàn mà đối thủ không chơi nữa thì cũng khó khăn để chơi tiếp, chúng tôi ngừng lại".

Sáng ngày 20/2, lên tiếng về vụ việc ồn ào này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng yêu cầu phải xử lý nghiêm vụ câu lạc bộ Long An. Ông Dũng cho biết ở vòng đấu này, ông được nghe cấp dưới báo cáo tình hình khán giả có vẻ tăng khả quan hơn so với 5 vòng đấu trước. Do đó, việc CLB Long An phản ứng tiêu cực như thế đã làm "đổ sông đổ bể" những cố gắng của ban tổ chức giải.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu xử lý nghiêm câu lạc bộ Long An

Bày tỏ quan điểm của mình, ông nói: "Đây là sự cố nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu mà còn ảnh hưởng đến cả hình ảnh của bóng đá VN. Những hành xử của CLB thiếu tính chuyên nghiệp, đi ngược với tinh thần thể thao cao thượng và thể hiện sự không tôn trọng khán giả. Do đó, tôi đã yêu cầu ban tổ chức giải có báo cáo và chuyển sang ban kỷ luật VFF sớm để xử lý nghiêm những vi phạm về quy chế bóng đá chuyên nghiệp".

Theo quy định kỷ về luật của VFF, mục hai về vi phạm luật thi đấu, điều 46 về hành vi ứng xử không đúng của đội bóng có quy định: "Phạt tiền 25 triệu đồng và bị xử thua 0-3 (nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỉ số) nếu đội bóng có từ 5 cầu thủ trở lên bị đuổi khỏi sân hoặc tự ý không thi đấu".

Ngoài việc phải đối mặt với án phạt trên, các cầu thủ của câu lạc bộ Long An còn rất có thể bị loại khỏi V-League mùa này. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã có một vài trường hợp tương tự được ghi nhận, đã có trường hợp có đội bóng phải chịu mức xử lý cáo nhất đó là: "bị loại khỏi giải và chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia từ mùa giải sau và bị phạt tiền tối thiểu 50 triệu đồng".

Không chỉ gây sốt với giới truyền thông trong nước, hành động của đội tuyền Long An cũng khiến báo chí thế giới rất quan tâm. Truyền thông quốc tế tỏ ra ngỡ ngàng và sử dụng rất nhiều từ ngữ như "kỳ quặc", "điên rồ", "sự cố không tưởng",...để miêu tả hành động trên của các cầu thủ Long An.

Báo chí thế giới nói đây là trận đấu "điên rồ"

Tờ Eurosports viết: “Một trận đấu tại giải VĐQG Việt Nam đã chứng kiến những phản ứng kỳ lạ. Quả penalty mà CLB TPHCM được hưởng đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía CLB Long An, khiến toàn bộ cầu thủ của đội bóng này ngừng thi đấu và biếu không cho các cầu thủ TPHCM 2 bàn thắng nữa. Đây thực sự là điều điên rồ nhất trong tuần”.

VietBao.vn