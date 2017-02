Vụ việc ồn ào của đội bóng Long An trên sân Thống Nhất ngày 19/2 càng có thêm nhiều diễn biến mới.

Sau khi thay mặt câu lạc bộ Long An xin lỗi khán giảm dường như thấy như vậy vẫn chưa đủ để xóa đi vết nhơ này, ông Võ Thành Nhiệm-Chủ tịch câu lạc bộ Long An đã lên tiếng từ chức.

Ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Ở trận đấu vừa qua, do bức xúc nên tôi có những sai sót. Các cầu thủ của đội bóng có những hành động đáng phê phán, gây thất vọng cho khán giả và những người yêu mến đội bóng. Thay mặt đội bóng, tôi xin gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, khán giả vì sự cố vừa rồi.

Công văn hỏa tốc yêu cầu xử phạt đội bóng Long An

Tôi muốn xin lỗi cổ động viên Long An, người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi cũng thật sự xin lỗi Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá Long An đã để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến công ty và cho bóng đá Long An. Là người đứng đầu công ty, tôi xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất là từ nhiệm vị trí chủ tịch câu lạc bộ Long An".

Ông Võ Thành Nhiệm cũng cho biết dù đã đưa ra quyết định từ chức nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho câu lạc bộ bằng cách góp vốn. Ngoài ra, ông Nhiệm cũng khẳng định đã đưa ra án phạt treo giò 3 trận với thủ thành Minh Nhựt và phạt một số cầu thủ của Long An ngay trong ngày 19/2 vì coi thường khán giả.

Trong một diễn biến khác, chiều 20/2, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch – đã ký công văn yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kỷ luật nghiêm khắc tập thể, cá nhân câu lạc bộ bóng đá Long An đã có hành vi phi thể thao trong trận đấu với câu lạc bộ TP.HCM chiều 19-2.

Được biết, sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa câu lạc bộ TP.HCM – Long An, tối cùng ngày, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Trong công văn hỏa tốc gửi Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịc cho biết: “Tại trận đấu giữa câu lạc bộ TP.HCM- câu lạc bộ Long An diễn ra ngày 19/2 trên sân vận động Thống Nhất, đội bóng Long An đã có hành vi phản ứng với quyết định của trọng tài như thủ môn quay lưng không bắt bóng, các cầu thủ đứng yên không tham gia thi đấu. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng tinh thần của Điều lệ giải, phi thể thao, thiếu văn hóa”.

Không chỉ có phía đội bóng Long An bị chỉ trích trong vấn đề này, ngoài ra trọng tài chính trong trận đấu này cũng bị phê bình vì mắc lỗi.

Chủ tịch của câu lạc bộ Long An là ông Võ Thành Nhiệm - em ruột của ông Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn bóng đá Việt Nam (VPF). Ông Thắng cũng chính là ông chủ cũ của câu lạc bộ Đồng Tâm Long An - tiền thân của câu lạc Long An. Tuy nhiên người đứng đầu VPF không hề bênh vực em trai và đội bóng này.

Ông nói: “Trong công việc tôi không gắn chỗ anh em vào đây, trên 18 tuổi mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chuyện anh Nhiệm tranh cãi với trọng tài là hoàn toàn sai. Dù có ức chế thế nào, phản ứng trên sân của câu lạc bộ Long An là điều không thể chấp nhận được”.

Lên án hành vi của câu lạc bộ Long An nhưng người đứng đầu VPF cũng không hài lòng về năng lực của vua sân cỏ tại V.League. “Quan điểm cá nhân, tôi hơi thất vọng về công tác trọng tài từ đầu mùa đến giờ, sai sót quá nhiều, hầu như vòng nào cũng có chuyện. Đáng lẽ họ phải rút kinh nghiệm từ mùa bóng năm trước nhưng năm nay chưa có nhiều cải thiện”.

