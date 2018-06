Cầu mây Hà Nội thi đấu thành công tại Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc toàn quốc năm 2018.

- Giải vô địch Cầu mây các đội tuyển xuất sắc toàn quốc năm 2018 được coi là cơ hội quý để các nhà quản lý và chuyên môn kiểm tra trình độ vận động viên sau một chu kỳ huấn luyện. Ông đánh giá thế nào về lực lượng của Hà Nội trong làng cầu mây cả nước hiện nay?

- Với việc hội tụ tại TP Hồ Chí Minh các đội mạnh nhất trong cả nước cùng tham dự giải, đây thực sự là giải đấu kiểm tra quan trọng đối với môn cầu mây chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018. Chung cuộc, Hà Nội giành 4 Huy chương vàng trong tổng số 6 nội dung thi đấu - tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng cầu mây Việt Nam.

- Kết quả này chắc hẳn giúp các nhà quản lý tự tin hơn cho hành trình duy trì vị trí số 1 của cầu mây Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc?

- Đây là bước tạo đà tốt cho cầu mây Hà Nội chuẩn bị Đại hội. Nhưng cần lưu ý giải này chỉ thi đấu 6 nội dung, trong khi đó môn cầu mây ở Đại hội Thể thao toàn quốc có tới 12 nội dung trong vỏn vẹn 9 ngày, tức là cứ 3 ngày phải đấu xong 4 nội dung. Với lịch đấu dày như vậy, chúng tôi sẽ phải tính toán thể lực, kỹ chiến thuật cho các vận động viên rất kỹ, bởi nếu xảy ra chấn thương khi thi đấu sẽ rất nguy hiểm.

- Nghĩa là chúng ta sẽ phải lựa chọn, tập trung cho một số nội dung thế mạnh, thay vì phải căng sức ở tất cả các nội dung?

- Điều lệ môn cầu mây ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 quy định mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 15 nam, 15 nữ. Trong tổng số 12 nội dung thi đấu, cầu mây Hà Nội phấn đấu giành 4-5 Huy chương vàng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc chọn lựa nội dung thế mạnh, bởi thể thức thi đấu loại trực tiếp khiến chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến đội bị loại ngay.

- Theo ông, Hà Nội sẽ phải đương đầu với những đối thủ tiềm năng nào ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2018?

- Đội nữ của Nghệ An, Công an nhân dân, Đồng Nai, Sóc Trăng; đội nam của TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Nghệ An đều là các đối thủ rất mạnh mà cầu mây Hà Nội phải vượt qua. Các đội này đều đang được đầu tư rất mạnh.

- Đối thủ được đầu tư rất mạnh, còn cầu mây Hà Nội thì sao, thưa ông?

- Cầu mây Hà Nội cần được thi đấu cọ xát để rèn tâm lý cho vận động viên và tăng cường sự phối hợp nhuần nhuyễn trong đội tuyển. May mắn là từ ngày 27-5 đến 12-6, một câu lạc bộ chuyên nghiệp của cầu mây Thái Lan - câu lạc bộ Ratchaburi đã đài thọ, mời 3 vận động viên của Hà Nội, trong đó có 2 em thuộc đội tuyển quốc gia, sang Thái Lan thi đấu ở Giải vô địch Cầu mây Thái Lan 2018.

Hiện Hà Nội có 7 vận động viên tập luyện ở đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 2018. Nhưng theo lịch thi đấu, sau ASIAD 2018, vào khoảng giữa tháng 9, số cầu thủ này sẽ được về thi đấu cho địa phương. Giữa hoặc cuối tháng 10 có Giải Cầu mây quốc tế King"s Cup, đây cũng sẽ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh cho vận động viên.

- Giải quyết bài toán khó về thể lực, Hà Nội có phương án đầu tư như thế nào cho vận động viên?

- Chúng tôi sẽ phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ phương án dùng thuốc bổ trợ thể lực. Phải nghiên cứu rất kỹ để không vướng doping, hạn chế tối đa việc uống thuốc, bởi thực chất, y học trong phòng, chống doping ở Việt Nam chưa thực sự phát triển. Vì vậy, bên cạnh sự thận trọng trong việc bổ sung thuốc, Hà Nội sẽ cố gắng đầu tư chế độ dinh dưỡng và có chương trình tập luyện hợp lý cho các vận động viên.

- Trân trọng cảm ơn ông! Mai Hoa thực hiện

VietBao.vn