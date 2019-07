Sự kiện:

Wimbledon 2019

Novak Djokovic

Stan Wawrinka

* Trận Djokovic - Kudla sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Video Djokovic thắng dễ ở vòng 1

Djokovic sẽ thắng dễ Denis Kudla?

Khi mà "cơn ác mộng" sân đất nện đã trôi qua, tay vợt người Serbia chắc chắn sẽ trở lại với tinh thần, phong độ tốt nhất. Thậm chí sự chuẩn bị âm thầm của Nole trước thềm Grand Slam sân cỏ sẽ khiến người hâm mộ Federer, Nadal lo lắng. Trên thực tế, đương kim vô địch cũng cho thấy sức mạnh đáng nể bằng màn ra quân hoành tránh (thắng Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 6-3 ở vòng 1).

Đối thủ của Djokovic tối nay, Denis Kudla rõ ràng chưa đủ đẳng cấp để đứng chung mâm khi kém Nole tới... 110 bậc trên BXH ATP. Dù chưa chạm trán "ông vua" làng banh nỉ trong quá khứ, rất khó để kỳ vọng tay vợt 26 tuổi tạo nên cơn địa chấn.

Wimbledon 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch đơn nam Wimbledon 2019? Federer Nadal Djokovic Zverev Thiem Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

