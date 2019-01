Sự kiện:

Australian Open 2019

Rafael Nadal

Andy Murray

Phút đau tim của Anderson

Các tay vợt nam hàng đầu đã bước vào tranh tài trong sáng 14/1. Được dự báo sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ giành kinh nghiệm Mannarino, hạt giống số 5 Anderson đã phải cần tới 4 set mới có được thắng lợi.

Set thứ 2, Mannarino bất ngờ chơi cực hay để san bằng cách biệt 1-1. Tuy nhiên sau đó Anderson đã kịp điều chỉnh và hoàn tất thắng lợi 6-3, 5-7, 6-2, 6-1.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Verdsaco vượt qua Kecmanovic 7-6, 6-3, 6-3.

Video trận Anderson - Mannarino:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Andy Murray gặp khó khăn lớn khi đụng độ Bautista-Agut

Sẽ là một thử thách rất đáng ngại và không loại trừ khả năng Andy Murray sẽ thất thủ trước Bautista-Agut trong lần thứ 4 họ gặp nhau.

Ở nội dung đơn nữ, cũng sẽ ra quân trong ngày đầu tiên (14/1) ở Australian Open là Maria Sharapova khi hạt giống số 30 người Nga đối đầu tay vợt Harriet Dart (Vương quốc Anh) lúc 7h00. Nhà ĐKVĐ đơn nữ người Đan Mạch Caroline Wozniacki sẽ ra quân bắt đầu bảo vệ ngôi hậu bằng cuộc so tài Alison Van Uytvanck (Bỉ) dự kiến lúc 15h00 cùng ngày.

Australian Open 2019 Theo bạn, tay vợt nào sẽ giành chức vô địch Australian Open 2019? Federer Nadal Djokovic Murray Zverev Del Potro Anderson Cilic Nishikori Ý kiến khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn