Bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ở nội dung đôi nam nữ khi cặp vận động viên (VĐV) của Petrosetco TP Hồ Chí Minh đương kim vô địch và nhiều năm qua luôn “thống trị” ở giải là Mai Hoàng Mỹ Trang - Đình Duy đã bị loại ở tứ kết bởi cặp VĐV Phạm Dạ Thảo - Nguyễn Văn Huấn của đoàn Hà Nội. Trong trận đấu này, hai tay vợt của Hà Nội đã chơi hết sức ăn ý khiến Mỹ Trang dù không hề có dấu hiệu “xuống dốc”, nhưng đã không thể hỗ trợ hiệu quả cho đồng đội Đình Duy. Cặp đôi của Petrosetco TP Hồ Chí Minh trở thành cựu vô địch phần lớn do lỗi của Đình Duy, tay vợt này xử lý bóng quá chậm và thường xuyên đánh hỏng khiến họ thua chung cuộc 1-3. Không chỉ cặp đôi Trang - Duy bị loại, sau buổi thi đấu tối qua, đã có đến ba phần tư cặp đôi nam nữ từng giành huy chương năm 2016 đã không còn khả năng tranh huy chương. Các cặp VĐV nam nữ vượt qua tứ kết và sẽ gặp nhau tại bán kết là: Nguyễn Văn Huấn - Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) sẽ thi đấu với cặp Nguyễn Đức Tuân - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Nguyễn Hoàng Chung - Đinh Thị Hằng (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) gặp Đinh Quang Linh - Vũ Thị Hà (Quân đội).

* Ở hai nội dung còn lại, đôi nữ Mỹ Trang - Thanh Thư (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) và đôi nam Trần Tuấn Quỳnh - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T 1) đều đang vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Ở tứ kết, Mỹ Trang - Thanh Thư đã thắng nhanh cặp VĐV Ngân Giang - Bảo Thy (Tiền Giang) với tỷ số 3-0. Ở bán kết Trang - Thư sẽ đối đầu cặp VĐV Thiên Kim - Tường Giang (Công an nhân dân). Năm ngoái, đội Công an nhân dân có cặp đôi Việt Linh - Tường Giang giành quyền vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, năm nay, do Việt Linh không thể thi đấu, Tường Giang đã ghép cặp với Thiên Kim và ở tứ kết họ đã đánh bại hai tay vợt Đinh Thị Hằng - Trần Ngọc Hân (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương). Cặp đôi còn lại sẽ thi đấu nội dung đôi nữ đã được xác định là Vũ Thị Thu Hà - Đinh Thị Huệ (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) gặp Hồ Phương Uyên - Nguyên Ngọc Yên Nhi (TP Hồ Chí Minh). Như vậy, ngoài hai cặp VĐV Trang - Thư (vô địch 2016) và Hà - Huệ (Huy chương đồng 2016), hai cặp đôi còn lại đều là những cái tên mới.

* Thi đấu nội dung đôi nam, cặp Tuấn Quỳnh - Anh Tú (Hà Nội T&T 1) vẫn chứng tỏ ưu thế mạnh mẽ. Tối 19-5, cặp VĐV này đã thắng nhanh Lê Văn Đức - Bùi Thế Nghĩa (Quân đội 2) 3-0. Ở bán kết, cặp VĐV Quỳnh - Tú sẽ đối đầu một cặp VĐV của Quân đội khác là Lê Tiến Đạt - Dương Văn Nam. Năm nay cặp đôi Tiến Đạt - Văn Nam thi đấu tốt hơn năm trước bởi họ đã chắc chắn có huy chương. Hai tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Chung (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) đã vượt qua cặp đôi Á quân 2016 là Quang Linh - Thành Nam của Quân đội 1 để vào bán kết. Đối thủ của cặp đôi Tuấn Anh - Hoàng Chung sẽ là cặp liên quân Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T 1) - Tạ Hồng Khánh (Vĩnh Long).

* Thi đấu nội dung đơn, hầu hết các tay vợt nam mạnh như Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T 1, Á quân 2016), Đoàn Bá Tuấn Anh (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T 1), Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) đều thắng dễ trận đầu. Trong khi đó, đương kim vô địch Đinh Quang Linh (Quân đội 1) đã để mất hai séc trong trận thắng 4-2 trước một tay vợt khá lạ của làng bóng bàn Việt Nam là Duy Anh (Tiền Giang), Vũ Quang Hiền (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương - đồng hạng ba năm 2016) thậm chí còn thắng nhọc nhằn 4-3 trước tay vợt Võ Hữu Quốc (Đà Nẵng). Ở đơn nữ, Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh, đương kim vô địch nữ năm 2016) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội - Á quân 2016) đều đã có những chiến thắng cách biệt 4-0 trong trận mở đầu nội dung đơn nữ.

Tối nay (20-5), ba trận chung kết đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.

