Võ Đang bị sỉ nhục

Nhận mình là những bậc thầy võ thuật truyền thống, lớn tiếng thách đấu võ sĩ võ hiện đại nhưng lại để thua một cách bạc nhược, thảm hại không khác nào sự sỉ nhục nặng nề vào danh tiếng bản thân và võ học cổ truyền.

Nhiều ngày nay, dư luận Trung Quốc chưa hết xôn xao vụ việc võ sư Ngụy Lôi - người sáng lập ra hệ phái Lôi Công Thái Cực Quyền bị võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông đả bại trong 10 giây, thì giờ đây lại tiếp tục sốc khi chứng kiến thêm bậc thầy của Võ Đang xô đổ kỷ lục này.

10 giây nhục nhã, tai tiếng của Ngụy Lôi chưa là gì, khi mà võ sư của phái Võ Đang thậm chí còn bị một tay đấm Quyền Anh hạ đo ván chỉ trong vẻn vẹn 7 giây.

Đoạn video ghi lại trận đấu ngắn ngủi, chóng vánh này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó, cao thủ thuộc phái Võ Đang mặc võ phục màu đen và đeo găng tay trắng, còn võ sĩ Quyền Anh cởi trần, mặc quần đỏ đen và đeo găng tay màu xanh lá cây.

Hình ảnh võ sư Võ Đang đấu với võ sĩ Quyền Anh

Khi có hiệu lệnh thi đấu của trọng tài, tay đấm Quyền Anh lập tức lao vào tấn công võ sư của Võ Đang dữ dội, với hàng loạt cú đấm trực diện bằng cả hai tay.

Lối đánh phủ đầu của võ sĩ võ hiện đại nhanh chóng khiến bậc thầy phái Võ Đang rơi vào thế bị động, chỉ biết chống đỡ, cuối cùng bị đối phương hạ knock-out.

Tuy thua cuộc thảm bại hơn, nhưng may mắn là danh tính cao thủ này không được tiết lộ. Dù vậy, trận thi đấu này bị phanh phui trên mạng vẫn khiến công chúng Trung Quốc ngày càng nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào võ học cổ truyền nước mình.

Được biết, trận so tài này diễn ra hôm 4/5, tức chỉ vài ngày sau cuộc tỷ thí nổi tiếng giữa võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông và cao thủ Thái cực Quyền Ngụy Lôi.

Trận thua của võ sư Võ Đang này khiến nhiều người nhớ đến thái độ bức xúc, tức giận của chưởng môn nhân môn phái này với Từ Hiểu Đông nhiều ngày trước.

Chưởng môn Võ Đang He Xi Rui cho rằng, võ sĩ MMA là một kẻ ngông cuồng, không biết trời đất là gì. Và ông thách thức võ sĩ này dám đặt chân đến núi Võ Đang tỷ thí võ thuật.

Ông nói: "Chào mừng ghé thăm núi Võ Đang, tới đây rồi sẽ thấy thế nào là võ thuật thật sự. Người Trung Quốc cần phải biết sự thật về võ truyền thống, và tôi sẽ là người chứng minh điều đó".

Nhiều cộng đồng mạng thắc mắc, liệu biết việc một môn hạ trong môn phái mình bị võ sĩ Quyền Anh hạ đo ván thảm hại hơn Ngụy Lôi thì chưởng môn nhân He Xi Rui còn sôi máu đến mức độ nào.

Chưởng môn Võ Đang He Xi Rui

Cao thủ nói hay đánh dở

Thêm một trận đấu khác khiến nhiều người sửng sốt không kém, đó là trận đọ sức giữa một võ sĩ MMA với một cao thủ võ lâm tự xưng là đại sư môn phái Bát Quái Chưởng.

Đại sư Bát Quái Chưởng này đã chủ động tìm tới câu lạc bộ võ tự do MMA và lớn tiếng thách đấu. Tuy nhiên, võ sĩ Bát Quái Chưởng đã bị đánh gục nhanh chóng.

Chỉ trong khoảng một phút sau khi trận đấu được bắt đầu, võ sĩ MMA liên tiếp tung đòn đấm về phía đại sư Bát Quái Chưởng khiến võ sư này chưa kịp thủ thế đã dính một đòn rất nặng vào mặt.

Đại sư Bát Quái Chưởng đấu với võ sĩ MMA

Chưa dừng lại, võ sĩ MMA lại tiếp tục tung đòn đấm như mưa khiến đại sư Bát Quái Chưởng chỉ biết lùi, rồi ngã khuỵu xuống sàn đấu, ôm chặt chân võ sĩ MMA, sau đó tự ngã sấp mặt xuống võ đài.

Trận so tài diễn ra trên sàn đấu của câu lạc bộ võ tự do tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm thi đấu cụ thể hiện chưa xác định được. Nhưng video ghi lại cuộc so tài này đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này.

