Cao thủ môn phái Bát Quái Chưởng, môn võ cổ truyền Trung Quốc, đã bị võ sĩ MMA đánh tới tấp tới mức ngã sấp mặt trên võ đài.

Truyền thông Trung Quốc lại vừa tung ra đoạn video trong đó một võ sĩ Bát Quái Chưởng nhận “cơn mưa đòn” từ võ tự do (MMA)và chịu thua chóng vánh trong vòng một phút.

Cụ thể, một võ sĩ xưng là đại sư môn phái Bát Quái Chưởng tới câu lạc bộ võ tự do (MMA) thách đấu và bị đánh gục. Trận so tài diễn ra trên sàn đấu của câu lạc bộ võ tự do tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tuy nhiên thời điểm diễn ra trận đấu vẫn chưa được xác định.

Trong video, võ sĩ MMA đeo găng, mặc đồ bảo hộ chân, trong khi võ sư Bát Quái Chưởng dùng tay không, đeo đồ bảo hộ chân và đồ bảo hộ hạ bộ.

Cao thủ Bát Quái Chưởng bị đánh tới mức ngã sấp mặt trên võ đài.

Ngay khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu, võ sĩ MMA liên tiếp tung đòn đấm về phía đại sư Bát Quái Chưởng khiến võ sư này chưa kịp thủ thế đã dính một đòn rất nặng vào mặt.

Không dừng lại, võ sĩ MMA tiếp tục tung đòn đấm như mưa khiến đại sư Bát Quái Chưởng chỉ biết lùi, sau đó khuỵu xuống sàn đấu. Trọng tài yêu cầu tạm dừng, song đại sư Bát Quái Chưởng vẫn ôm chặt chân võ sĩ MMA, sau đó tự ngã sấp mặt xuống võ đài.

Sau đó, võ sĩ MMA vài lần đá trúng phần đầu và tung nhiều cú đấm vào mặt đại sư Bát Quái Chưởng khiến đối thủ gục xuống. Trọng tài tuyên bố võ sĩ MMA thắng cuộc. Trận đấu diễn ra khoảng một phút.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc nghi ngờ người xưng là đại sư Bát Quái Chưởng trong trang phục quần thể thao, áo phông không giống người luyện võ. Ý kiến khác nói vị đại sư Bát Quái Chưởng này đã bôi nhọ danh tiếng môn phái.

Tại Trung Quốc, Bát Quái Chưởng (hay Bát Quái Quyền, Bát Quái Du Thân Chưởng) là hệ phái rất lâu đời, là một trong ba phái thuộc Nội gia Nam phái. Hai phái còn lại là Thái cực quyền và Hình ý quyền. Tất cả đều được cho là xuất phát từ đại môn phái Võ Đang. Môn võ này là môn quyền thuật dựa vào sự biến hóa của đòn tay, kết hợp bộ pháp.

Người luyện môn võ này được yêu cầu di chuyển theo hình tròn, từ tâm hình tròn di chuyển ra khắp các hướng. Bát Quái Chưởng được yêu thích ở Trung Quốc bởi nó giúp người tập mạnh khỏe, luyện các kỹ năng phòng thủ, tấn công.

Theo những tài liệu nghiên cứu, Bát Quái Chưởng cùng với Tượng hình quyền, Nam quyền, Trường quyền, Thiếu Lâm quyền, Võ Đang quyền, Nga Mi quyền là 7 quyền pháp vang danh trong giới võ lâm Trung Hoa thời xưa. Môn phái này cũng từng gắn với võ sư huyền thoại Đổng Hải Xuyên, một nhân vật có thật sống ở triều Thanh.

Bát Quái Chưởng giống với các môn phái cổ truyền khác của Trung Quốc, có nguyên lý và hệ thống kỹ thuật khá rườm rà, phức tạp. Tuy nhiên, cho tới nay, khả năng thực chiến của nó vẫn còn bị bỏ ngỏ.

