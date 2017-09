Ảnh do phía CLB Zhejiang cung cấp trước vụ hành hung trong giờ nghỉ giải lao

Theo tờ Goal, trong giờ nghỉ giải lao của một trận đấu thuộc Giải Hạng hai Trung Quốc giữa CLB Yunna Lijiang và Zhejiang, một nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ tại SVĐ đã vào phòng thay đồ và hành hung các cầu thủ Zhejiang.

"Điện ở phòng thay đồ bất ngờ bị cắt trong giờ nghỉ, sau đó, một nhóm cảnh sát xuất hiện và tấn công cầu thủ bằng dùi cui. Erpat Dilxat, cầu thủ ghi bàn ở trận đấu này, bị đánh chấn thương. 3 người khác phải nhập viện ngay lập tức, một cầu thủ phải về đồn", đại diện CLB Zhejiang phát biểu trên Weibo.

Trận đấu sau đó bị hoãn lại hơn 50 phút. LĐBĐ Trung Quốc sau đó đưa ra thông báo yêu cầu cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra. "Một cuộc điều tra đã được mở ra ngay sau khi sự cố này xảy ra. Bất cứ cá nhân nào phạm pháp sẽ bị xử lí theo pháp luật", tờ Goal dẫn lời đại diện LĐBĐ Trung Quốc.

Phía CLB Zhejiang tố cáo cảnh sát đã cắt điện trong phòng trước khi hành hung, khiến 3 cầu thủ nhập viện ngay lập tức và 1 người phải lên đồn thẩm vấn

Đại diện của đội Yunnan lại đưa ra một phát biểu khác về sự việc này. Họ cho biết, cảnh sát buộc phải "can thiệp" vào khi các cầu thủ Zhejiang đã có dấu hiệu tấn công tổ trọng tài điều khiển trận đấu. "Lực lượng an ninh buộc phải can thiệp khi vài cầu thủ của họ đã tranh cãi rồi ẩn và kéo áo các trọng tài. Chỉ có lá chắn được sử dụng trong lúc các cảnh sát làm nhiệm vụ. Không có bất kì hành vi bạo lực nào xảy ra. Họ không hề sử dụng dùi cui hay bất kì công cụ chống bạo động nào khác. Nếu cáo buộc này là thật, nghĩa là nhóm cảnh sát đã tắt đèn và hành hung họ trong phòng thay đồ. Vậy tại sao họ vẫn có thể thi đấu hiệp hai mà không gặp bất kì chấn thương nào?", phía Yunnan cho biết.

Tờ Goal đăng tải bức ảnh một cầu thủ đang được sơ cứu sau khi bị cảnh sát hành hung

