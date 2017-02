Diễn ra từ 25-3 đến 1-4 tại nhà thi đấu thành phố Nam Định (đăng cai bảng A) và nhà thi đấu thành phố Thái Bình (bảng B), vòng I giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia - PV Gas năm 2017 quy tụ 24 đội (12 đội nam, 12 đội nữ) mạnh nhất toàn quốc.

Đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm tuyển chọn lực lượng cho các giải quốc tế trong năm, đặc biệt là SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8 tới.

Đại diện địa phương đăng cai cho biết đang cân nhắc khả năng mở cửa miễn phí để thu hút đông đảo người hâm mộ tới cổ vũ. Mục đích của địa phương khi đăng cai giải là tạo cơ hội để phục vụ bà con và người hâm mộ bóng chuyền được thưởng thức các trận đấu đỉnh cao.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải là 432 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận 100 triệu đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đồng hành cùng giải.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A của nam gồm đương kim vô địch Thể Công, Biên phòng, Becamex Quân đoàn 4, Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Vật liệu xây dựng Bình Dương. Bảng B có Sanest Khánh Hòa, Maseco TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Quân khu 4.

Nội dung của nữ, bảng A có Thông tin LienVietpostBank, VTV Bình điền Long An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tân Bình-TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang-Hà Nội. Bảng B gồm Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa, PVD Thái Bình, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Đắk Lắk.

