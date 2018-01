Tuy nhiên, có hơi khác so với các đội bóng láng giềng kể trên, Uzbekistan chơi thiên về kỹ thuật, không lạm dụng yếu tố hình thể để quá tập trung vào các màn không chiến, lật cánh đánh đầu. Tuyển trẻ của quốc gia này cũng có lối chơi tương tự đàn anh và đó chắc chắn không phải là mối đe dọa lớn cho U23 Việt Nam.

Thế hệ chúng tôi chỉ e ngại các đội bóng chơi thiên về sức mạnh bởi họ sẵn sàng "tra tấn" thể lực, chờ chúng ta xuống sức để kết thúc trận đấu theo hướng có lợi nhất. U23 Uzbekistan hiện vượt trội trên nhiều phương diện so với U23 Việt Nam nhưng rõ ràng, không phải họ không có điểm yếu và các cầu thủ của HLV Park Hang Seo biết phải làm gì sau khi đã vượt qua "những gã khổng lồ" như Úc, Qatar hay Iraq.

U23 Việt Nam hiện có trong tay nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, lực lượng dự bị hầu như không chênh lệch nhiều so với đội hình chính thức và thậm chí, các cầu thủ vào thay người lại luôn làm nên chuyện như chúng ta đã thấy. Điểm mạnh về tâm lý thi đấu cần được U23 Việt Nam phát huy cao độ bên cạnh sự bền bỉ khó tin nơi từng vị trí trên sân.

Số liệu thống kê chỉ ra rằng U23 Uzbekistan vượt trội về mọi mặt so với đội bóng Việt Nam. Dù vậy, khi trận đấu diễn ra, các con số còn ý nghĩa tham khảo mà thôi. Chỉ cần U23 Việt Nam giữ được thế trận, tận dụng tốt các cơ hội cũng như có thêm chút may mắn, mọi điều đều có thể xảy ra. Có mấy ai dám dự báo U23 Việt Nam có thể đánh bại được Iraq, quật ngã Qatar, những đối thủ thuộc hàng "khủng" ở châu lục?

Nếu cần đến một lời khuyên của người đi trước, tôi mạnh dạn đề cập đến một yếu tố hết sức quan trọng: Các cầu thủ cần tuân thủ tuyệt đối đấu pháp mà HLV đưa ra, những quyết sách đến nay vẫn luôn đúng đắn cho mọi đối thủ. Sự hưng phấn sau những chiến công là điều không thể tránh khỏi nhưng tôi, cũng như đông đảo người hâm mộ, mong mỏi các cầu thủ biết kìm nén cảm xúc, ra sân như những chiến binh để giành chiến thắng. U23 Việt Nam không chỉ có khối óc, sự tinh anh của HLV Park Hang Seo mà xung quanh ông còn có nhiều trợ lý đủ sức tham mưu điều cần làm tại những khoảnh khắc quyết định. Trên băng ghế kỹ thuật, U23 Việt Nam còn may mắn có vị giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede, người rất am hiểu về bóng đá Uzbekistan nhờ khoảng thời gian dẫn dắt chính đội tuyển nước này!

U23 Uzbekistan rất mạnh, loại hầu hết các ứng viên nặng ký. U23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết đã là một điều tuyệt vời, trở thành nhà vô địch trong mắt người hâm mộ cũng như bạn bè trong khu vực dù có đoạt được cúp hay không. Những chiến thắng vừa qua của U23 không hoàn toàn do may mắn bởi một đội bóng thiếu năng lực, không có ý chí quyết thắng thì khó mà tận dụng được vận may để chuyển hóa thành cơ hội trên sân. Sự tự tin, tâm lý vững vàng của U23 Việt Nam khiến người ta tin tưởng đội sẽ "vượt ngọn núi" cao là U23 Uzbekistan để giành thành tích trọn vẹn!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch hay á quân tại VCK U23 châu Á 2018?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

1. Vô địch 2. Á quân

HLV Phạm Như Thuần

VietBao.vn