Trước khi bước vào cuộc so tài, đội tuyển Cameroon bị giới chuyên môn đánh giá có phần thấp hơn so với đội tuyển Ai Cập bởi ngay từ trước khi bước vào giải đấu, đoàn quân của HLV Hugo Broos thiếu vắng tới tám cầu thủ quan trọng trong đội hình, trong đó có những ngôi sao như trung vệ Joël Matip (Liverpool) hay hậu vệ phải Allan Nyom (West Brom). Lịch sử cũng không ủng hộ “những chú sư tử bất khuất” khi họ chỉ giành được năm chiến thắng trong 26 lần gặp nhau trước đây với “các Pharaoh”, lần gần nhất họ làm được điều đó là tại tứ kết CAN 2002 với tỷ số tối thiểu 1-0.

Về phần Ai Cập, họ được đánh giá cao bởi lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, kỷ luật và có phần thực dụng dưới sự dẫn dắt của HLV Héctor Cúper. Ai Cập đã tiến tới trận chung kết với ba chiến thắng và hai trận hòa. Lần cuối cùng Ai Cập bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá lục địa đen là tại CAN 2010 khi họ đánh bại Ghana ở trận chung kết, qua đó khẳng định vị thế của mình trong tầm châu lục với bảy lần giành chức vô địch.

Trở lại với trận đấu, ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, cả hai đội đã triển khai lối chơi nhanh, không ngại áp sát. Đội tuyển Ai Cập với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Mohamed Salah (Fiorentina), Ahmed Elmohamady (Hull City) hay Mohamed Elneny (Arsenal) đã chủ động áp đặt thế trận lên đối thủ và sớm có được bàn thắng ở phút 22 sau pha phối hợp giữa Salah và Elneny. Cầu thủ thuộc biên chế của Fiorentina đã có pha chọc khe thông minh bên cánh phải để Elneny băng xuống dứt điểm quyết đoán vào góc gần, hạ gục thủ thành Fabrice Ondoa.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Ai Cập tiếp tục triển khai lối chơi tấn công có phần áp đảo nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt, tuy nhiên không chân sút nào bên phía Ai Cập cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn. Bên kia chiến tuyến, Cameroon tỏ ra khó khăn khi không tìm được lối chơi hiệu quả để tìm được đường vào khung thành của Essam El-Hadary.

Hiệp hai diễn ra trong thế trận cân bằng, tuy vậy Cameroon tỏ ra là những người xuất sắc hơn khi chắt chiu được những cơ hội của mình. Kết quả của trận đấu được định đoạt bởi những cầu thủ vào sân thay người bên “những chú sư tử bất khuất”. Phút 31, trung vệ Adolphe Teikeu chấn thương và bất đắc dĩ HLV Hugo Broos phải tung cầu thủ đang thi đấu cho Olympique Lyon là Nicolas N’Koulou vào sân. Và chính sự điều chỉnh này đã mang lại hiệu quả bởi ở phút 59, sau pha tạt bóng của đồng đội Benjamin Moukandjo, N’Koulou bật cao đánh đầu đưa bóng vào sát cột dọc san bằng tỷ số cho Cameroon.

Chưa dừng lại ở đó, phút 88, tiền đạo vào sân thay người Vicent Aboubakar nhận đường chuyền vượt tuyến của Sébastien Siani, tiền đạo thuộc biên chế của CLB Beşiktaş khéo léo khống chế bóng bằng ngực, sau đó có pha tâng bóng qua đầu loại bỏ hậu vệ Ali Gabr rồi tung vô-lê nửa nảy, bóng đập đất bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành kỳ cựu Essam El-Hadary.

Bàn thắng muộn của Aboubakar đã mang về chức vô địch bóng đá châu Phi lần thứ năm cho đội tuyển Cameroon, chấm dứt cơn khát danh hiệu của “những chú sư tử bất khuất” sau 15 năm chờ đợi. Còn với Ai Cập, họ đã gục ngã trên ngưỡng cửa thiên đường và nối dài thêm chuỗi thành tích “về nhì” đáng quên của HLV Héctor Cúper.

- Trước CAN 2017, lần gần nhất Cameroon lọt vào trận chung kết là năm 2008 nhưng họ đã để thua 0-1 chính Ai Cập với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Mohamed Aboutrika. - HLV Héctor Cúper được báo giới gán cho biệt danh “Vua về nhì” bởi nhà cầm quân 61 tuổi này từng hai lần thất bại khi còn dẫn dắt Valencia trong các trận chung kết Champions League trước Real Madrid (2000) và Bayern Munich (2001), cùng với đó là thành tích á quân Serie A mùa bóng 2001-2002 cùng Inter Milan khi bị Juventus qua mặt trong vòng đấu cuối cùng.

