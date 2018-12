Sau đó, đô cử của An Giang còn xuất sắc phá thêm KLĐH ở nội dung cử đẩy lên đến 208 kg và lập KLĐH ở mức tổng cử 375 kg. Trong khi đó, Trần Đình Thắng (Hải Dương) giành HCV và phá KLĐH nội dung cử đẩy (207 kg) và đoạt tiếp HCV, lập KLĐH ở mức tổng cử (357 kg). Nữ đô cử Nguyễn Thị Kim Ngân (Đồng Nai) tỏ ra vượt trội so với các đối thủ để giành ba HCV hạng hơn 90 kg nữ. Thành tích của VĐV này là cử giật 90 kg, cử đẩy 125kg và tổng cử 215 kg. Ở hạng 90 kg nữ, Nguyễn Thị Ngân (Hải Dương) không có đối thủ khi giành ba HCV cử giật (97 kg), cử đẩy (125 kg) và tổng cử (222kg).

★ Hôm qua, môn đấu kiếm đã thi đấu hai nội dung cuối. Ở nội dung đồng đội kiếm chém nam, các tay kiếm của đoàn Bắc Ninh gồm Bùi Xuân Tài, Ngô Xuân Thành, Phạm Ngọc Anh, Trần Ngọc Tuấn và bốn tay kiếm của đội chủ nhà Hà Nội là Nguyễn Xuân Lợi, Phạm Ánh Dương, Tô Đức Anh, Vũ Thành An góp mặt ở trận chung kết khi lần lượt giành chiến thắng trước Công an nhân dân với tỷ số sát nút 45-44 và Thanh Hóa với tỷ số 45-8 ở vòng bán kết. Ở chung kết, các kiếm thủ của đoàn Bắc Ninh đã giành tấm HCV thứ hai khi thắng chung cuộc với tỷ số 45-40 trước đội Hà Nội. Ở nội dung kiếm liễu nữ, đội Công an nhân dân gồm: Lưu Thanh Nhàn, Nghiêm Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Phương đã thắng đội Hà Nội 45-35 để giành thêm HCV. Chung cuộc, ngôi nhất toàn đoàn môn đấu kiếm thuộc về chủ nhà Hà Nội với năm HCV, đoàn Bắc Ninh xếp vị trí thứ hai với hai HCV, hai HCB. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh với hai HCV, một HCB.

★ Thi đấu môn bắn cung nội dung đồng đội nữ cung một dây, đội Hà Nội thắng đội An Giang 5-3 để giành ngôi vô địch. Đội cung một dây nam Hà Nội cũng thắng cách biệt 6-0 trước đội Hậu Giang để giành tấm HCV thứ hai trong ngày. Đội nam Vĩnh Long giành HCV cung ba dây đồng đội nam sau trận thắng căng thẳng 230-225 trước đội Hải Dương trong trận chung kết. Trong trận chung kết đồng đội nam cung ba dây diễn ra nghẹt thở, đội Hải Phòng thắng đội Hải Dương sát nút 229-228.

★ Các cầu thủ Khánh Hòa đã hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà Hà Nội để giành chiến thắng 5-0 trong trận chung kết bóng đá trong nhà nam. Trong trận tranh HCĐ, đội Cao Bằng đã thắng đội TP Hồ Chí Minh 2-1.

★ Đội Cần Thơ với hai kỳ thủ Trường Sơn và Thảo Nguyên đã giành HCV đôi nam nữ cờ nhanh. Đội Ninh Bình giành ngôi vô địch sau khi hai kỳ thủ Khánh Linh, Hồng Ngọc giành 5,5 điểm ở nội dung cờ nhanh đồng đội nữ. Cùng có 4,5 điểm, đội Hà Nội gồm hai kỳ thủ Văn Huy và Tuấn Minh đã lên ngôi vô địch cờ nhanh đồng đội nam nhờ hơn đội TP Hồ Chí Minh về chỉ số phụ.

★ Đoàn Hà Nội giành thêm bốn HCV trong tổng số sáu nội dung biểu diễn quyền của môn u-su do công của các VĐV Nguyễn Thanh Tùng (Thái cực quyền Dương gia 27 thức nam) Nguyễn Mạnh Khoa (thương thuật), Khánh Ly (thái cực quyền), Phạm Quốc Khánh (nam côn). Đoàn Quân đội giành hai HCV của Nguyễn Thu Hà (Thái cực quyền Trần gia 25 thức của nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật).

★ Trên bảng xếp hạng, đoàn Hà Nội đã giành 156 HCV để khẳng định ngôi đầu. Đoàn TP Hồ Chí Minh giành 110 HCV xếp thứ hai. Đoàn Quân đội giành 54 HCV, xếp vị trí thứ ba.

