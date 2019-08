Sự kiện:

ONE Championship – đấu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á không chỉ tự hào là “mái nhà” võ thuật hấp dẫn bậc nhất châu lục mà còn sở hữu dàn ring girl nóng bỏng “vạn người mê”.

Các nàng ring girl hấp dẫn nhất châu Á sắp đổ bộ đến TP.HCM.

Các nàng ring girl (cô gái cầm biển) của ONE hầu hết đến từ Hàn Quốc, được tuyển chọn kỹ càng từ các người mẫu, DJ, diễn viên… tại xứ sở kim chi. Chính vì vậy, không chỉ sở hữu làn da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp, các “thiên thần sàn võ” này còn có thân hình nóng bỏng và khả năng khuấy động khán giả cực tốt.

Sắp tới đây, ONE Championship sẽ mang dàn ring girl nóng bỏng của mình đến Việt Nam trong sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH diễn ra vào ngày 6/9 tại sân vận động Phú Thọ (TP.HCM). Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu của ONE với sự tham gia của những võ sĩ đẳng cấp thế giới xuất hiện tại Việt Nam.

Dù chưa được công bố danh sách chính thức, trong số này không thể thiếu Lee Jina - Ring girl số 1 châu Á 2018

Tâm điểm của sự kiện, nhà đương kim vô địch Muay Thái ONE hạng Bantamweight Nong-O Gaiyanghadao (Thái Lan) sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ người Pháp Brice Delval.

Đặc biệt, “Độc cô cầu bại” Muay Việt Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ có lần đầu tiên ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Á trong sự kiện tới. Đối thủ của tượng đài Muay Việt là Azwan Che Wil – tài năng trẻ sáng giá của Malaysia. Che Wil sẽ có chút lợi thế khi đây đã là trận thứ 2 anh thượng đài ở ONE.

"Độc cô cầu bại" Duy Nhất (trái) chuẩn bị ra mắt đấu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á

Cùng với Duy Nhất, Nguyễn Thanh Tùng cũng sẽ là cái tên thuần Việt tiếp theo góp mặt ở sự kiện trên. Đối thủ của Thanh Tùng là Shahzaib Rindh, một võ sĩ tán thủ đến từ Pakistan.

Ngoài ra, võ sĩ Muay người Anh gốc Việt Michael Phạm dự kiến sẽ thi đấu trước Mohamad Fakri Bin Yusoff tại ONE: IMMORTAL TRIUMPH.

Giá vé theo dõi giải võ thuật lớn nhất châu Á sẽ gồm 6 loại, thấp nhất là 250.000 đồng và cao nhất là 4,9 triệu đồng. Đây được xem là giá vé khá “mềm” của ONE khi những sự kiện diễn ra ở Singapore hay Nhật Bản, một chiếc vé giá cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Do thể loại MMA chưa được cấp phép thi đấu tại Việt Nam, sự kiện của ONE Championship lần này chỉ thi đấu 2 nội dung kick-boxing và Muay Thai.

VietBao.vn