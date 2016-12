6. Hậu vệ Đoàn Việt Cường: Sự nghiệp của anh sa sút không phanh vì những câu chuyện phức tạp ngoài sân cỏ. Có thể nói Việt Cường là cầu thủ lận đận bậc nhất so với các đồng đội trong đội hình AFF Cup 2008. Việt Cường hiện tại đã giải nghệ. Lực lượng hậu vệ của "The Golden Stars" tại giải đấu lịch sử còn có Thanh Giang (đã giải nghệ), Minh Đức (thi đấu tại Sông Lam Nghệ An).