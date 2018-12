Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Alizé Lim (Hưng Thịnh – TP Hồ Chí Minh) có trận đầu ra quân gặp Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương). Nhà đương kim vô địch VTF Pro Tour 4 không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đối thủ của đoàn Hải Dương, nhanh chóng giành chiến thắng áp đảo sau hai set với cùng tỷ số 6-0. Trong khi đó, đương kim vô địch nội dung đơn nữ của giải này là Tiffany Linh Nguyễn (Becamex Bình Dương) cũng có chiến thắng tương đối dễ dàng 2-0 (6-0 và 6-0) trước tay vợt đàn em Nguyễn Thị Phương (Hà Nội).

Còn tại nội dung đơn nam, Trịnh Linh Giang trải qua trận đấu khá vất vả khi chạm trán người đồng đội tại Becamex Bình Dương là Huỳnh Minh Thịnh. Trong set đầu tiên, Linh Giang thắng khá chóng vánh 6-1, tuy nhiên, sang set thứ 2, Minh Thịnh đã thi đấu bình tĩnh và hiệu quả hơn. Với lợi thế là những cú giao bóng cực kỳ uy lực, Minh Thịnh luôn có lợi thế ở những game cầm giao bóng. Hai tay vợt so kè từng điểm số và phải tới game đấu thứ 10, tận dụng sai lầm của người đàn em, Linh Giang giành được break để vươn lên ấn định chiến thắng 7-5, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-0 (6-1 và 7-5).

Một trong những cuộc so tài khác cũng rất được chú ý là trận đấu giữa hạt giống số 2 Hoàng Thành Trung (Công an nhân dân) và hạt giống số 8 Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương). Trái với dự đoán ban đầu, dù tay vợt “lão tướng” Thành Trung có được khởi đầu thuận lợi khi thắng nhanh set 1 với tỷ số 6-3, tuy nhiên, sang tới set 2, Khánh Duy lại là người có màn trình diễn tốt hơn. Dù bị dẫn trước 3-0, nhưng tay vợt năm nay mới 16 tuổi của đoàn Becamex Bình Dương đã lội ngược dòng và giành chiến thắng 7-5. Trận đấu phải bước sang set 3 quyết định và Thành Trung một lần nữa thể hiện đẳng cấp của tay vợt giàu kinh nghiệm bằng thắng lợi 6-2. Trận đấu kéo dài tới hơn hai giờ đồng hồ này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tay vợt trẻ của Becamex Bình Dương, khiến Khánh Duy bị căng cơ và phải bỏ dở trận đánh đôi sau đó cùng đồng đội Minh Thịnh trong cuộc đối đầu với cặp Thành Trung - Đức Dương (Công an nhân dân) ở thời điểm đang dẫn trước 6-4, 2-1.

Ở một vài diễn biến đáng chú ý khác, hạt giống số 5 đơn nam Nguyễn Văn Phương (Becamex Bình Dương) có chiến thắng 2-0 (6-3, 6-3) trước đàn anh Nguyễn Đắc Tiến (hạt giống số 3 - Hà Nội). Dù thua ở trận đánh đơn nhưng tại trận đánh đôi sau đó, Đắc Tiến cùng đồng đội Lã Xuân Hậu lại có được chiến thắng kịch tính trước cặp Bùi Trí Nguyên - Nguyễn Anh Thắng (Hải Đăng Tây Ninh) với tỷ số 2-1 (4-6, 6-2 và 10-5).

Trong ngày thi đấu hôm nay (19-12), Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam tiếp tục diễn ra lượt đấu thứ hai vòng bảng ở cả bốn nội dung là đơn nam/nữ và đôi nam/nữ.

HUY VŨ

VietBao.vn