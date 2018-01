Trận đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất là cuộc so tài ở nội dung đơn nam giữa tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam và Ngô Đức Dương (Công an nhân dân). VĐV của Becamex Bình Dương không tốn quá nhiều sức để đánh bại Đức Dương 6-4 trong set 1.Tuy nhiên, tay vợt của đoàn Công an nhân dân đã chủ động xin rút lui trong set 2 để dồn sức cho trận đánh đôi với đồng đội Hoàng Thành Trung diễn ra sau đó.

Một tay vợt hạt giống khác cũng của đoàn Becamex Bình Dương là Trịnh Linh Giang cũng có chiến thắng chóng vánh 2-0 trước Từ Ngọc Nhựt. Hai set đấu kết thúc với cùng tỷ số 6-0.

Còn tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) dù thi đấu rất nỗ lực ngay từ những game đầu tiên khi đối đầu với hạt giống số 4 Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh – TP Hồ Chí Minh), tuy nhiên sau đó đã không duy trì được phong độ và chịu gác vợt trước sự kinh nghiệm của đối thủ. Chung cuộc, Thanh Trúc giành chiến thắng 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 6-4 và 6-2.

Bất ngờ trong ngày thi đấu thứ 2 đến từ cuộc so tài giữa Trần Thị Tâm Hảo (Hưng Thịnh – TP Hồ Chí Minh) và Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng). Hạt giống số 2 của TP Hồ Chí Minh khởi đầu không tốt, mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng và để đối thủ sớm dẫn trước 5-2. Dù vậy, tay vợt dày dạn kinh nghiệm càng chơi càng hay, liên tiếp chiến thắng ở các game sau đó buộc set đấu phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây, Tâm Hảo đánh bại tay vợt đoàn Đà Nẵng 7-2 và chiến thắng set 1 với tỷ số 7-6.

Bước sang set 2, Tâm Hảo có dấu hiệu chấn thương và thi đấu xuống phong độ. Hạt giống số 2 dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn đành chấp nhận để thua liên tiếp hai set còn lại với tỷ số lần lượt là 1-6 và 4-6, qua đó thất bại chung cuộc 1-2.

Ở nội dung đôi nam, không có bất ngờ nào xảy ra khi các cặp đôi hạt giống đều giành thắng lợi. Cặp hạt giống số 2 Hoàng Thành Trung - Ngô Đức Dương (Công an nhân dân) vượt qua cặp Lê Công Tiễn - Trần Quang Trường (CLB Quang Phước Tây Đô – Cần Thơ) sau hai set (6-3, 6-4), trong khi cặp hạt giống số 3 Lê Quốc Khánh - Trương Giang Thanh Alexander (Hưng Thịnh – TP Hồ Chí Minh) phải khá vất vả mới giành chiến thắng trươc cặp Nguyễn Anh Kiệt - Trần Quốc Toàn (Hải Đăng Tây Ninh) 2-1. Tỷ số sau ba set lần lượt là 6-1, 4-6, 10-6.

Ngày 30-1, Giải quần vợt vô địch nam – nữ 2018 bước vào ngày thi đấu thứ 3 với các trận đấu hấp dẫn thuộc nội dung đơn nam, đôi nam, đơn nữ và đôi nữ.

HUY VŨ

VietBao.vn