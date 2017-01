Than Quảng Ninh có danh hiệu Siêu Cúp trước khi bước vào V.League 2017. (Ảnh: Minh Hoàng).

Hôm nay (4/1), các đội bóng tham dự V.League 2017 sẽ phải chốt danh sách gửi lên BTC giải trước khi chính thức bước vào tranh tài vào cuối tuần này.

Đến thời điểm này, về cơ bản các đội bóng đã ổn định lực lượng và dù còn một số điểm chưa ưng ý nhưng nhìn chung các CLB đều đã chuẩn bị một cách tốt nhất trong khả năng hiện có để bước vào mùa giải mới.

Hai CLB giành những danh hiệu mùa trước là CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh là những đội bóng đã sớm có sự ổn định về nhân sự. Dù được ưu tiên đăng ký 4 ngoại binh do tham dự đấu trường châu Á nhưng cả hai đội đều chỉ sử dụng 3 cầu thủ ngoại. Với CLB Hà Nội, đó là Moses, Silva và Gonzalo trong khi với Than Quảng Ninh là Kizito, Ramon và Patiyo.

FLC Thanh Hóa cũng là đội bóng có sự chuẩn bị khá tích cực cho mùa giải 2017 với những nhân tố mới như Uche, Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành.

Thể thao 24h: B.Bình Dương chốt danh sách dự V.League

VOV.VN - B.Bình Dương đã chốt danh sách dự V.League 2017 với đủ 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch theo quy định.

Với cựu vương B.Bình Dương, sau khi chia tay một loạt trụ cột, họ cũng đã kịp bổ sung nhiều gương mặt mới, trong đó đáng chú ý có cầu thủ từng dự UEFA Champions League - Dugarry Ndabashinze.

Về các đội bóng khác, hầu hết đều phải lựa chọn nhân sự theo tình hình ngân sách hiện có và không phải CLB nào cũng sở hữu được những cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ ngoại ưng ý nhất. Tuy nhiên, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai màn V.League 2017.

V.League 2017 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7/1 tới với 3 trận đấu của vòng 1./.

Trần Tiến/VOV.VN

