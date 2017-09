Tottenham đã giải tỏa được nỗi ám ảnh sân nhà Wembley bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội bóng đến từ nước Đức B. Dortmund. Sát thủ H. Kane đã lập cú đúp trận này. Bàn thắng mở tỷ số cho Tottenham do Son Heung-Min ghi từ phút thứ 3. Thắng được đối thủ mạnh, Tottenham có cơ hội “sáng” ở bảng này.

Man City của HLV P. Guardiola còn có chiến thắng ấn tượng hơn – 4-0 trên sân của Feyenoord. Cả ba tuyến của Man City đều ghi bàn, trong đó đáng kể là bàn thắng của trung vệ J. Stones.

Liverpool để hòa đáng tiếc trên sân nhà với tỷ số 2-2 trước Sevilla. Bị đội khách dẫn trước từ phút thứ 5 do hàng phòng ngự vẫn chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu. Firmino và Salah giúp Liverpool dẫn lại 2-1 ở phút 21 và 37. Liverpool có cơ hội nâng cao cách biệt nhưng Firmino đá hỏng quả phạt đền ở phút 42.

Liverpool chơi lấn sân và có nhiều cơ hội tốt nhưng Salah, Mane… đều không biến thành bàn thắng. Dù bị ép sân nhưng Sevilla có bàn cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 72. Liverpool bị cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà. Tuy nhiên, đó không phải là thảm họa đối với đội chủ sân Anfield.

Real Madrid dù đang có phong độ không tốt tại La Liga, nhưng vẫn dễ dàng thắng Apoel 3-0 với cú đúp của C. Ronaldo. Rõ ràng đương kim vô địch Real Madrid quá mạnh so với Apoel, nhưng tỷ số 3-0 có lẽ vẫn là quá ít so với những cơ hội mà các học trò của HLV Z. Zidane tạo ra.

Không có bất ngờ nào trong loạt trận mở đầu Champions League mùa bóng mới.

H.N

VietBao.vn